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Kilis'te dayısını öldüren şüpheli ve babası adliyeye sevk edildi

Hafif ticari aracın sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada, Mehmet T. ile aracında sıkışarak yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan iki araç yoldan çıktı. Hafriyat tırı, yolun kenarında bulunan 5 metre derinliğindeki derenin etrafını çevreleyen bariyerlerde asılı kaldı.

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