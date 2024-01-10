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Araçların kaza yerinden çekilmesi için çalışma yapılıyor.

Kaza sonucu 3 araç ve İETT 'ye bağlı özel halk otobüsünde hasar meydana geldi.

Sürücü M.C. yara almazken, otobüsün kaza sırasında boş olduğu belirtildi.

Otobüsün aydınlatma direğine çarpması nedeniyle, yer altındaki su borusu da patladı.

Çanakkale'nin bazı ilçelerinde kar etkili oluyor

Çanakkale'nin bazı ilçelerinde kar etkili oluyor

Otobüs, aydınlatma direğine ve garajdaki araçlara çarparak durabildi.

Soğuksu Mahallesi Soğuksu Caddesi Beykoz yönünde seyreden M.C. idaresindeki 34 TN 2001 plakalı özel halk otobüsü, evin önü ile garajında park halinde bulunan 2 hafif ticari araç ve 1 otomobile çarptı.

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