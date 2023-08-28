İSTANBUL (AA) - Beymen'den yapılan açıklamaya göre, marka, "2023-24 Sonbahar/Kış Kampanyası" ile moda dünyasının vizyonerleri ve uluslararası yeteneklerini buluşturarak sezon koleksiyonlarını özgün ve yenilikçi bir görsel dünya ile tanıtıyor.

Beymen "2023-24 Sonbahar/Kış Kampanyası", Vogue İtalya kapağından Pucci ve Atelier Versace kampanyalarına uzanan enerjisi yüksek kareleriyle ünlü İtalyan fotoğrafçı Vito Fernicola'nın imzasını taşıyor. Kreatif Direktör koltuğunda ise Fernicola'ya sezonlardır The Attico kampanyalarının yaratıcı süreçlerinde de eşlik eden Louis Burguet yer alıyor.

Kırmızı ve siyah-beyazın bir arada kullanıldığı, kontrastların gücünü yansıtan kampanya karelerinde, 2023-24 sonbahar/kış koleksiyonlarından en etkileyici silüetleri moda dünyasının yükselen yıldızları taşıyor.

Bu yıldızlar, Valentino, Etro, Versace, Fendi, Ferragamo gibi pek çok ünlü markanın defilelerinde ve kampanyalarında yer alan, Vogue'dan Another Magazine'e çok sayıda moda dergisinin kapağı için poz veren Hollandalı model Mila Van Eeten ve Tod's'dan Missoni'ye prestijli modaevleri için kamera karşısına geçen Fransız model Valentin Caron.

Kampanya karelerinde ünlü modellere, aralarında, Valentino, Bottega Veneta, Versace, Tom Ford, Alexander McQueen, Loewe, Ferragamo'nun yer aldığı modaevlerinin 2023-24 sonbahar/kış koleksiyonlarından öne çıkan tasarımlar eşlik ediyor.

Beymen "2023-24 Sonbahar/Kış Kampanyası", sezon trendlerinin nabzını tutuyor. Kampanyada yer alan görünümlerde, "asil siyah", "lüks bordo", "asi kırmızı" ön plana çıkıyor.

2023-24 sonbahar/kış sezonu koleksiyonları, Beymen'lerde ve Beymen.com'da modaseverlerle buluşuyor.