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Gözaltına alınan ve hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapılan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Görüntülerdeki kişinin Bölgesel Amatör Lig'de yer alan bir takımda forma giyen Sadettin K. (26) olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarlabaşı Bulvarı'nda 21 Eylül'de bir kişinin seyir halindeki araçları durdurmaya çalıştığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Beyoğlu 'nda, polis gibi hareket ederek trafikte durdurduğu araçları kontrol eden kişi gözaltına alındı.

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