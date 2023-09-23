Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, Hangcou şehrinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Çin'i ziyaret eden Doğu Timor Başbakanı Xanana Gusmao ile görüştü.

İki lider, görüşmede Çin-Doğu Timor ilişkilerinin "stratejik ortaklıktan", "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükseltilmesine karar verdi.

Şi, görüşmede, Çin'in, bağımsızlığını kazanmasının ardından Doğu Timor'u ilk tanıyan ve diplomatik ilişki kuran ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, aradan geçen 20 yılda iki ülke arasındaki bağların, "uluslararası durumdaki değişimlerin testinden geçtiğini" ve "siyasi temellerinin daha da güçlendiğini" ifade etti.

İlişkilerin seviyesinin yükseltilmesinin "işbirliğinin zamanı yakalaması için" pratik bir gereklilik ve iki ülke halklarının ortak beklentisi olduğunun altını çizen Şi, Çin'in iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlayacak modernleşme için el ele vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Şi, "iki ülkenin birbirini, ortak çıkarları ve kaygıları konusunda desteklemesinin" ilişkilerin gelişiminin sürekliliği açısından "önemli bir siyasi temel" olduğunu vurguladı.

Başbakan Gusmao da Doğu Timor'un bağımsızlık mücadelesine Çin halkının verdiği değerli desteği ve Çin'in Kovid-19 salgınındaki desteğini, yolladığı hastane gemisini Doğu Timor halkının unutmayacağını belirtti.

Çin'in öncülük ettiği Kuşak ve Yol Girişimi'nin çok sayıda ülkenin altyapı ihtiyaçlarına yanıt verdiğini, ülkesinin girişimi desteklediğini ve aktif olarak katıldığını ifade eden Gusmao, Çin şirketlerinin Doğu Timor'da yatırım yapmasını, ulusal inşa sürecine katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

Gusmao, Çin ile gıda, yer altı kaynakları, ilaç, sağlık ve diğer alanlarda işbirliğini geliştirmeyi istediklerini bildirdi.

AA