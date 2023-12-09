Haber: Damla Oya Erman

Her iki sanatçı da yıllarca süren başarıya sahip, bu süreçte birbirlerinin sanatını açıkça destekliyor. Ancak, destekçileri ve kültür eleştirmenleri arasında sürekli olarak kariyerlerinin karşılaştırılması ve çalışmalarının nasıl algılandığı ve değerlendirildiği konusunda bir tema var.

Bu tartışmanın en son örneği, Taylor Swift'in 2023 Yılın Kişisi seçilmesiyle ortaya çıktı. Özellikle New York Times'ın en çok satan yazarı ve kültür eleştirmeni Luvvie Ajayi Jones, Beyoncé'nin adaylar listesinde yer almamasına dikkat çekti.

Instagram'daki bir gönderisinde Ajayi Jones, "Taylor'ın YILIN KİŞİSİ seçilirken Beyoncé'nin aday bile gösterilmemesi, çok benzer ölçüde etkisi olan yıllara sahip olmalarına rağmen, gerçekten şaşırtıcı" ifadesini kullandı.

Her iki sanatçının da rekor kıran dünya turlarına, ekonomik etkilere ve belgesellere sahip olduğunu vurguladı. Ancak sadece birinin Yılın Kişisi ilan edilmiş olması, Ajayi Jones'un açıkça belirttiği gibi, bu çarpıcı silinmeyi vurguluyor.

Swift'in "Eras Tour"unun raporlara göre 1 milyar dolardan fazla hasılat yaparken, Beyoncé'nin "Renaissance" turunun tahmini hasılatı 570 milyon dolardı. Ancak Beyoncé'nin 56 konser tarihi olduğunu, Swift'in ise 146 konser tarihine sahip olduğunu unutmamak önemlidir.

Tartışma sadece istatistiklerle sınırlı değildir; Ajayi Jones, "BeyHive (hayranları için kullanılan terim) olup olmadığınızı veya ondan hoşlanıp hoşlanmadığınızı önemli değil, açıkça görülen silinmeyi inkar edemezsiniz. Çünkü onları ve Taylor'ı farklı kılan TEK bir şey var. Dünyanın en etkili kadınlarından biri olabilir ve siyah olduğunuz için hala dışlanabilirsiniz" vurgusunu yaptı.

Swift, Time röportajında kıyaslamalara ve medyanın iki kadını birbirine karşı pozisyonlandırma eğilimine işaret etti. Özellikle bu tür tartışmalara katılmayı reddeden iki sanatçının bile karşılaştırıldığını belirtti. Aynı zamanda Beyoncé'yi överek "O, çok değerli bir insanın değerli bir mücevheri - sıcak, açık ve komik" dedi.

Her iki sanatçı da son zamanlarda turlarını belgeleyen filmler yayımladı ve birbirlerinin filmlerinin prömiyerlerine katıldı. Bu karşılıklı takdir, Swift'in Los Angeles'taki "Eras Tour" konser filminin prömiyerine katılan Beyoncé'yi överek ortaya çıktı. Swift, sosyal medyada paylaştığı bir video alıntısının altındaki açıklamada, "Asla @beyonce'nin etkisinin hayatımın nasıl olacağını bilemeyeceğim için çok mutluyum. Bana ve buradaki her sanatçıya kuralları bozmayı ve modası geçmiş iş uygulamalarına meydan okumayı öğretti. Onun cömert ruhu. Dayanıklılığı ve çok yönlülüğü. Kariyerim boyunca bir rehber ışığı olmuştur ve bu gece gelmiş olmasına gerçek bir peri masalı gibi" ifadelerini kullandı.

Swift, bu jesti iade etti ve Beyoncé'nin filminin Londra'daki prömiyerinde yer aldı.

2021'de Grammy Ödülleri'nde her iki sanatçı da büyük başarı elde etti. Swift, "Folklore" albümüyle Yılın Albümü ödülünü kazanırken, Beyoncé 28. Grammy'sini kazanarak tüm zamanların en çok Grammy kazanan kadın sanatçısı oldu. Beyoncé, Swift'e çiçeklerle dolu güzel bir buket ve "Grammy'n için tebrikler. Pazar gecesi seni görmek harikaydı. Her zaman destek olduğun için teşekkür ederim. Sana ve ailenize sevgiler. B." notuyla bir fotoğraf gönderdi.