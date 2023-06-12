İSTANBUL- Avrupa Yakası dizisiyle adını duyuran Evrim Akın'ın hayatı merak konusu oldu. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen sevilen oyuncu Evrim Akın, bir dönemin efsane dizisi Bez Bebek ile karşımıza çıkmıştı. Birbirinden başarılı yapımlara imza atan oyuncu, çeşitli programlarda da sunuculuk yapan Evrim akın 12 haziran Ankara'da doğdu. Şimdiler de 43 yaşında olan güzel oyuncu 17 yaşında babasını kaybedince İzmir’de, Konak Belediye Tiyatrosu’nda kursiyer olarak sanat hayatına başladı. Tiyatroyla o yıllarda tanışan Akın, daha sonra Müjdat Gezen Sanat Okulu’na girdi.

HABER: ERCAN AYDIN