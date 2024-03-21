Türkiye Teknoloji Takımı Vakfından (T3 Vakfı) yapılan açıklamaya göre, Kırgız Cumhuriyeti'nin bilim ve teknoloji alanındaki kuruluşlarından Fikri Mülkiyet ve Yenilik Devlet Ajansı (Kırgızpatent), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Kırgızistan Ofisi, Balasagunlu Yusuf Kırgız Milli Üniversitesi ve T3 Vakfı, geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla Balasagunlu Yusuf Kırgız Milli Üniversitesi'nde bir araya geldi.

Toplantıda, Kırgızpatent Başkanı Rakhat Kerimbaeva, Balasagunlu Yusuf Kırgız Milli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tölöbek Abdırahmanov, TİKA Kırgızistan Ofisi Koordinatörü Mehmet Bodur ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, "Bilim Bişkek İşbirliği Protokolü"nü imzaladı. Ayrıca, Bilim Bişkek'in binası da ziyaret edildi.

Bilim Bişkek'te teknoloji atölyesi, tasarım atölyesi, doğa bilimleri atölyesi, matematik atölyesi, astronomi, havacılık ve uzay atölyesi gibi alanlarda 6-14 yaş grubu öğrencilere uygulamalı eğitimler verilecek. Ayrıca, Bilim Bişkek bünyesinde açılacak olan DENEYAP Teknoloji Atölyesinde sınavla seçilen 80 ortaokul ve lise öğrencisi, 36 ay boyunca 11 farklı başlıkta teknoloji eğitimleri alacak.

İşbirliği protokolü çerçevesinde yapılan temaslar kapsamında Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Dogdurkul Kendirbayeva da ziyaret edildi.

Vakıf yetkilileri, T3 Vakfının yürüttüğü projeler ve çalışmalar konusunda sunum yaptı. Bilim Bişkek projesi kapsamında kurulacak Bilim Türkiye ve DENEYAP Atölyeleri anlatıldı. Bu proje, Kırgızistan'daki öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

Elvan Kuzucu Hıdır, Kendirbayeva'yı 2018'den itibaren düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali konusunda bilgilendirdi ve TEKNOFEST 2024'e davet etti. Hıdır, TEKNOFEST'in gençleri teknoloji ve yenilikçilik alanlarında teşvik etmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Kendirbayeva da bakanlık olarak ülkelerinde bilim, teknoloji ve matematik alanlarına yönelik eğitimlere ağırlık verdiklerini, T3 Vakfı ile Kırgızistan'da işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.