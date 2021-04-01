Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1414
ALTIN
450.967
DOLAR
8.1697
STERLİN
11.2035
EURO
9.5973
202 Sözleşmeli Personel alınacak
202 Sözleşmeli Personel alınacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri İstihdam Edecek
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri...
Tescilli kültür varlıklarının kullandırılması hakkında duyuru
Tescilli kültür varlıklarının kullandırılması...
Avrasya Üniversitesi 230 öğretim üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 230 öğretim...

Mars’taki ilk helikopter uçuşu ertelendi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın 8 Nisan'da Mars'ın üzerinde ilk kez helikopter uçuracağı tarih ertelendi. Uçuşun 11 Nisan'dan önce yapılamayacağı açıklandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Nisan 2021 Perşembe 14:11
1 Okunma
Mars’taki ilk helikopter uçuşu ertelendi

ABD - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Mars'a gönderdiği helikopter Ingenuity'nin 8 Nisan'da yapılması planlanan ilk uçuşunun ertelendiği duyuruldu. Perseverance’ın içinde taşınan Ingenuity adlı 1,8 kilogram ağırlığındaki helikopterin, Mars’taki ilk uçuşu için 8 Nisan olarak planlandı. Ancak NASA, söz konusu gezegendeki ilk uçuş tarihinin ertelendiğini duyurdu. NASA’dan yapılan açıklamada, “Kalkış 11 Nisan'dan daha önce olmayacak ve veriler Dünya'ya 12 Nisan'da ulaşacak” ifadelerine yer verildi. Ingenuity isimli 1,8 kilogramlık helikopter, Mars'taki yeni uzay aracı Perseverance'ın karnındaki bölmesinde 18 Şubat 2021'de Jezero Krateri'ne ulaşmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Amerikan Havacılık Ve Uzay DairesiNASAMars
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık kuruluşlarına yönelik siber saldırılar son bir yılda 2 kat arttı
Sağlık kuruluşlarına yönelik siber saldırılar son bir yılda 2 kat arttı
İleti Yönetim Sistemi (İYS)’ye kayıt için son gün 31 Mayıs 2021
İleti Yönetim Sistemi (İYS)’ye kayıt için son gün 31 Mayıs 2021
Muzaffer Göçmen'den güvenli internet kullanımı için tavsiyeler
Muzaffer Göçmen'den güvenli internet kullanımı için tavsiyeler
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans