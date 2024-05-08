Uludağ İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, OİB'in Ticaret Bakanlığının desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde 23 Ekim'de "Şehir İçi Hareketlilik" temasıyla gerçekleştireceği ödül töreninde, ilk 5 projenin sahiplerine toplam 3 milyon lira ve patent tescili ödülü verilecek.

Yarışmada birinci olan projenin sahibine 900 bin, ikinciye 600 bin, üçüncüye 550 bin, dördüncüye 500 bin, beşinciye ise 450 bin lira verilecek.

Dereceye girenler aynı zamanda İTÜ ARI Teknokent'in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek programında projelerini geliştirme hakkı kazanacak.

Yarışma, ihracatın lider sektörü otomotiv endüstrisine yenilikçi fikirlerin, tasarım ve projelerin kazandırılması, profesyoneller, araştırmacılar, akademisyenler, ilgili dallarda eğitim alan öğrenciler ve otomotiv tutkunlarını içine alan 18 yaşını tamamlamış geniş bir kitlenin yaratıcı fikirlerini ortaya koyması bakımından önem taşıyor. Başvurular, 1 Ağustos'a kadar devam edecek.

"İnovasyona dayalı katma değeri yüksek ürünler geliştirmeye odaklandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, dünya otomotiv endüstrisinin büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüştüğünü vurguladı.

Otomotiv sektöründe oyunun kurallarının değiştiğine dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

"Sektör gündeminin değişmez maddeleri elektrikli, birbiriyle bağlantılı, sürücüsüz ve paylaşılan araçlardan oluşuyor. Yeni sistemde sıfır karbon, düşük ulaşım maliyetleri, çok modelli ulaşım ve park alanlarının ortadan kalkması gibi hedeflere yolculuk sürüyor. Sektörde 2030 yılında maliyetlerin yarısının yazılım ve elektronikten oluşacağı öngörülüyor. Türkiye otomotiv sektörü olarak biz de bu sistemin güçlü bir parçası olmak ve öncü rol üstlenmek için ileri teknoloji ve inovasyona dayalı katma değeri yüksek ürünler geliştirmeye odaklandık. Türkiye'nin sadece üretim değil aynı zamanda AR-GE, yenilik ve tasarım merkezi olarak başarısını taçlandırması vizyonuyla 2012 yılından bu yana Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nı düzenliyoruz."

Yeni teknolojilerle üretim ve ihracatta katma değerin artırılmasını, yeni tasarımcılar yetiştirilmesini, ticarileşebilir projelerin teşvik edilmesi ve üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesini de amaçladıklarını bildiren Çelik, "Herkesi, Türkiye'nin geleceğin otomobillerini yaratan öncü ülkelerden biri olma vizyonuyla çalışan otomotiv şirketleri, teknoloji firmaları, start-up'lar, melek yatırımcılar, teknokentler, üniversiteler ve nihai kullanıcıları arasındaki sinerjiye ortak olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

124 proje ödüllendirildi

Yarışma ile geçen 12 yıllık sürede 5 bini aşkı projeden 124'ünün ödüllendirildiği organizasyonda, 3 milyon 899 bin lira nakdi ödül proje sahipleriyle buluştu.

Etkinliğe katılımcı sayısının 14 bini geçtiği yarışmayla 11 proje sahibi de yurt dışı tasarım bursu ile İtalya, Avustralya ve ABD gibi ülkelerde eğitim aldı.

OİB olarak nakdi ödüllerin yanında, fikirlerin ve projelerin sanayileşip üretime dönüşmesi ve endüstriye birer çıktı olarak katkı sağlaması amacıyla 7 yıldır İTÜ ARI Teknokent ile işbirliği yapılıyor. Bu kapsamda dereceye girenler, dünyada ilk 5'te yer alan İTÜ ARI Teknokent'in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek programında projelerini geliştirme hakkı kazanıyor. İTÜ Çekirdek'e kabul edilen girişimlerin en iyilerinin yarıştığı Big Bang Startup Challenge etkinliğinde Türkiye otomotiv sektörünün çehresini değiştirecek girişimciler de ödüllendiriliyor.

Big Bang Startup Challenge'da başarılı olup şirket kuran girişimci gruplar, bir yıl boyunca girişimcilik konusundaki yetenek ve imkanlarını geliştirmeye devam ediyorlar. OİB'in İTÜ Çekirdek ile iş birliği sayesinde bugüne dek projeler 615,9 milyon lira yatırım aldı ve 1362 kişiye istihdam sağladı.