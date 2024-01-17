Haber: Damla Oya Erman

Yapay zekanın yükselişi, dünya genelinde milyonlarca işin ortadan kalkacağı korkusunu beraberinde getirdi. Uluslararası Para Fonu bu hafta yaptığı bir raporda yapay zekanın dünya genelindeki işlerin yaklaşık %40'ını etkileyebileceğini belirtti.

Gates, bu endişeye tam anlamıyla katılmıyor, ancak her yeni teknolojinin korku ile başlayıp ardından yeni fırsatlar sunduğuna inanıyor.

Gates, "1900 yılında tarımsal verimlilikle olduğu gibi, insanlar 'Hey, insanlar ne yapacak?' dediler. Aslında, birçok yeni şey, birçok yeni iş kategorisi oluşturuldu ve herkes çiftçilikle uğraştığında olduğumuzdan çok daha iyi durumdayız," diyor Gates. "Bu da öyle olacak."

Gates, CNN'in Fareed Zakaria ile Salı günü yaptığı bir röportajda, yapay zekanın herkesin hayatını kolaylaştıracağını öngördü. Özellikle doktorlara yardımcı olmak için işlerinin bir parçası olan evrak işlerini daha verimli hale getirebileceğini belirtti.

Gates, "Yeni bir donanıma çok fazla ihtiyaç olmadığı için," yapay zekaya erişimin "zaten sahip olduğunuz telefon veya bilgisayarınız üzerinden, zaten sahip olduğunuz internet bağlantısı üzerinden" gerçekleşeceğini söyledi.

Ayrıca, OpenAI'nin ChatGPT-4'ünün iyileştirmelerinin "dramatik" olduğunu belirtti çünkü bu, "temelde okuma ve yazma" yeteneğine sahip olduğundan, "neredeyse bir beyaz yakalı işçinin bir öğretmen gibi, sağlık tavsiyesi vermek, kod yazmaya yardımcı olmak, teknik destek çağrılarına yardımcı olmak gibi" şeyler yapabilirdi. Bu teknolojinin eğitim veya sağlık sektörlerine entegre edilmesinin "harika" olacağını söyledi.

Microsoft'un OpenAI ile çok milyar dolarlık bir ortaklığı bulunuyor. Gates, Microsoft'un en büyük hissedarlarından biri olarak kalıyor.

"Gates Vakfı'nın amacı, fakir ülkelerdeki insanlara fayda sağlama ile zengin ülkelerdeki insanlara fayda sağlama arasındaki gecikmeyi çok kısa süreli hale getirmektir," dedi Gates, Dünya Ekonomik Forumu için Davos'ta Zakaria'ya. "Sonuçta, doktor ve öğretmen eksikliği Batı'dakinden çok daha acil Afrika'da hissediliyor."

Bu haftaki IMF raporu ise çok daha az iyimserdi. Grup, politikacıların müdahalesi olmadan yapay zekanın eşitsizliği derinleştireceğini belirtti.

Varlıklarını bağışlama konusundaki yaklaşımı

Gates'in net değeri 140 milyar dolar, Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre Dünya'daki dördüncü en zengin kişi yapmaktadır. Ancak eğer tüm parasını bağışlamaya karar vermemiş olsaydı, muhtemelen hala dünyanın en zengin kişisi olurdu.

CNN'ye göre, parasını kaybetmekten endişe duymadığını söyledi Gates.

"Kendi tüketimim için yeterince param var," dedi Gates, Zakaria'nın hayır işleriyle ilgili olarak sorduğu soruya. "Listeden düşmek için kendimi hazırlıyorum ve tamamen düşünce gururlu olacağım."

Microsoft'un kurucu ortağı ve eski eşi Melinda French Gates, 20 yıl önce birlikte kurdukları vakfa, ayrıca diğer hayır işlerine büyük bir çoğunluğunu bağışlama sözü vermişlerdir.

Gates, 2022'de vakfın 2026 yılına kadar yılda 9 milyar dolar bağışlama niyetini açıkladı. Bu parayı verdiği kuruluşlar üzerinde "büyük bir etkisi olacak" diye heyecanlandığını söyledi.

Gates, kendisi ve Warren Buffett gibi ortaklarının vakfa yaklaşık 100 milyar dolar bağışladığını belirtti. Yılda 9 milyar dolarlık bir hızda, Gates 20 yıl içinde tüm parasını bağışlamış olmayı bekliyor.