İSTANBUL - Törene, ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra, mahalle sakinleri de katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Ömer Öztürk'ün naaşı defnedilmek üzere kabre konuldu ve dualar eşliğinde toprağa verildi. Fatih ilçesi, Binbirdirek Mahallesi ve tüm yakınları, Ömer Öztürk'ün vefatıyla büyük bir üzüntü yaşarken, onun hayatında bıraktığı güzel izleri ve hizmetlerini her zaman hatırlayacaklarını belirttiler. Merhum Ömer Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine de sabır ve başsağlığı dileriz. Mekânı cennet olsun.

HABER: METE YILMAZ