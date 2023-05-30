Jandarmanın geçen yıl mayıs ayında doğada yaralı bularak Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdüğü şahin, tedavisini ve ameliyatını yapan Dr. Öğretim Üyesi Sami Ünsaldı'nın bakımı sonucu sağlığına kavuştu.

Kanadına "manşon" usulüyle başka kanatlı bir hayvanın kemiği nakledilen ve "Garip" adı verilen şahin, 1 yıl süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Dr. Öğretim Üyesi Sami Ünsaldı, gazetecilere, şahinin getirildiğinde aç olduğunu ameliyata almadan önce 2 gün boyunca kendisini elle beslediklerini söyledi.

Manşon usulüyle naklettikleri kemiğin çok hafif olduğu için şahine doğal gibi hissettirdiğini dile getiren Ünsaldı, bu şekilde kanadı bandaja almadıklarını belirtti.

Bandaja alınan hayvanların psikolojik bunalıma girdiğini ve dolayısıyla ölüm oranının fazla olduğunu aktaran Ünsaldı, şunları ifade etti:

"Kemik manşonun çok hafif olması dolayısıyla hayvan anesteziden uyanınca kendisini daha hafif hissediyor. 15 ve 30 gün aralığında radyografisini alıyoruz bu hayvanların. Tamamen kemik oluşumun nasıl olduğunu anlamak için. Bu hayvanın bizde uzun süre kalmasının nedeni kış araya girdi, bu nedenle salamadık. Kendisini sıcak ülkelere götüremezdi. Bingöl dağında doğaya saldık, hayvan rahat uçtu biz de rahatladık."

AA