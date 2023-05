ANKARA AA- "2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sıkça Sorulan Sorular" ve yanıtları, bakanlığın internet sitesi "www.meb.gov.tr"den yayımlandı.

Buna göre, sınava ilişkin bazı sorular ve yanıtları şöyle:

İOKBS başvuru şartları neler?

"Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen MEB okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi kaydıyla maddi imkanlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46 bin lirayı geçmemesi gerekecek. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacak."

İOKBS kontenjan dağılımları neye göre belirlenecek?

"Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının (a) yüzde 10'u kanunlarla özel hak tanınan öğrencilere, (b) yüzde 5'i bakanlığa bağlı resmi okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına, (c) yüzde 5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere, (ç) yüzde 30'u '6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen öğrencilere, (d) yüzde 50'si (a), (b), (c) ve (ç) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır."

İOKBS'de boş kalan kontenjanlar nasıl değerlendirilecek?

"'İOKBS kontenjan dağılımları neye göre belirlenir' sorusunda yer alan (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması halinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan yüzde 50'lik kontenjana ilave edilir, (b) yüzde 5'lik kontenjanın dolmaması halinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması halinde ise kalan kontenjan, yüzde 50'lik kontenjana ilave edilir."

Yıllık gelir beyannamesine hangi gelirler dahil edilmelidir?

"Aile gelirinin tespitinde, ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınır."

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler sınava başvurabilir mi?

"Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilir."

Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler sınava başvuru yapabilirler mi?

"Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını büyükelçilik ya da başkonsoloslukları üzerinden yapabilir. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler büyükelçilik ya da başkonsolosluklarca [email protected] e-posta adresine başvuru süresinde gönderilecek. Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:8 Teknikokullar/Yenimahalle 06560/Ankara adresine en geç 26 Haziran 2023'te ulaşacak şekilde gönderilmeli. Kılavuzda yer alan 'EK-2 Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulacak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ya da başkonsolosluk yetkililerine onaylatılacak."

Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerden istenecek belgeler nelerdir?

"Bir adet vesikalık fotoğraf, geçerli kimlik belgesi fotokopisi, onaylı denklik belgesi, Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ve eklerinin eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası. Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formu'nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası."

KKTC ve yurt dışından başvuru yapan öğrenciler sınavı kazanmaları durumunda bursluluktan nasıl faydalanır?

"2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren MEB’e bağlı yurt içindeki resmi örgün ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam halinde bursluluktan yararlanılabilecek. Yurt dışındaki okullarda öğrenimine devam eden veya bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin burslulukları iptal edilecek."

Başvurunun geçersiz sayılacağı durumlar nelerdir?

"Öğrencinin elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa, okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa, başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü halde, denkliği usulüne uygun düzenlenmemişse, başvurusu geçersiz sayılacak."

İOKBS sınav başvurusu nasıl yapılır?

"Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden 16 Haziran 2023'e kadar yapılabilecek."

İOKBS sınav giriş yeri ve belgesi ne zaman yayımlanacak?

"Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce 'www.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlanacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak."

İOKBS sınav giriş yeri değişebilir mi?

"Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecek."

Sınav, 3 Eylül Pazar saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.