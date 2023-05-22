İSTANBUL - Ünlü sanatçıya Çekmeköylüler adına teşekkür çiçeği veren Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “ Öncelikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyorum. BU bayramı bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle minnetle yad ediyorum. Bu gün bu konser alanında geleceğe umutla bakan teknolojiyle yoğrulmuş bir gençlik görüyorum. Sizleri en az sizler kadar seven bir abiniz olarak hepinize iyi eğlenceler diliyor, kıymetli sanatçımıza ise sizlerin adına çiçek ve plaketini teslim ediyorum. ” dedi.

Konseri evlerinin balkonları ve camlarından izleyen vatandaşlar yaptıkları danslar ile coşkuya ortak oldular.

HABER: BÜLENT ÇAMCI