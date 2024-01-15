Haber: Mert Osman Erman

Liverpool, Woodlee Road'dan 31 yaşındaki Sean Middleborough, halka açık bir rahatsızlık yaratma konusundaki komplo suçlamasıyla ilgili olarak daha sonra Wirral Yargıçları Mahkemesi'nde görülecek.

Pazar günü Londra, Liverpool ve Brighton'da beş kişi daha gözaltına alındı.

Met, Filistin Hareketi grubu üyeleri aktivistlerin Pazartesi günü Londra Borsası'nı hedef almayı planladığını iddia etti.

Kuvvet, aktivistlerin binaya "kilitleme" yaparak ve zarar vererek borsanın ticarete açılmasını engelleme planladığını belirtti.

Met, "bu planlanmış bir eylem haftasının bir parçası olabileceği şeklinde bir öneri olduğunu" söyledi.

Gözaltılar, Daily Express tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda yapıldı.

Pazar günü konuşan Dedektif Süperintendent Sian Thomas, gözaltıları "önemli" olarak nitelendirdi.

Brent'ten 29 yaşındaki bir kadın, doğu Londra'nın Tower Hamlets bölgesinden 23 yaşında bir erkek, Liverpool'dan 28 ve 26 yaşlarındaki iki kadın ve Brighton'da gözaltına alınan 27 yaşındaki bir erkek, ileri soruşturmalar için kefaletle serbest bırakıldı.