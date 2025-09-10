Beş yıllık yoğun bir öğrenme ve çalışma sürecinin ardından, 1982 yılında kendi şirketini kurarak artık sadece bir usta değil, aynı zamanda sektörde yeni bir soluk ve bir öncü oldu.

Çetin Günay'ı farklı kılan, sadece işini iyi yapması değil, sektöre olan sevgisini ve vizyonunu her zaman en ön planda tutmasıydı. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri, 1996 yılında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek düzenlediği "Gözlük Güzeli" yarışması oldu. Bu yenilikçi hamle, gözlüğü bir sağlık gereci olmaktan çıkarıp bir moda aksesuarı, bir stil ifadesi olarak Türk halkının gözünde konumlandırmaya başladı ve sektöre son derece taze bir yenilik kattı.

Müşteri Memnuniyeti ve Kalitede Bir Marka: Çetin Optik Lens

Zaman içinde büyüyen ve gelişen şirket, kurucusunun adıyla anılır oldu: Çetin Optik Lens. Bu marka, artık sadece bir gözlük mağazası değil, güven, kalite ve mükemmeliyetin simgesi haline geldi. Çetin Günay'ın en büyük prensibi, en değerli varlığımız olan göz sağlığının, asla ödün verilemeyecek bir konu olduğuydu. Bu nedenle, müşteri memniyetini her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla, en kaliteli lensler, en doğru reçeteler ve en şık çerçevelerle hizmet vermeyi kendine ilke edindi.

Aynı zamanda, kendi yetiştiği çıraklık sistemine olan inancını hiç kaybetmeyen Günay, sayısız optik ustasının yetişmesine de öncülük ederek, sektörün gelişimine somut bir katkı sağlamıştır. Bu yönüyle Çetin Optik Lens, bir ticaret markası olmanın ötesinde, bir okul, bir kalite garantisi ve sektördeki güvenilir bir mihenk taşıdır.

Şıklığın ve Kalitenin Buluşma Noktası: Ray-Ban Kadın Güneş Gözlükleri

Çetin Günay'ın vizyonu, gözlüğü bir moda nesnesi olarak da sevdirmekti. Bu anlayışla, dünyanın en ikonik ve güvenilir güneş gözlüğü markalarından biri olan Ray-Ban ile mükemmel bir uyum içindedir. Özellikle kadınlar için, sadece gözlerini zararlı UV ışınlarına karşı korumakla kalmayıp, aynı zamanda tarzlarını ve özgüvenlerini tamamlayan bir aksesuar arıyorsanız, doğru adres burasıdır.

Ray-Ban'ın klasik ve modern modelleri, en kaliteli materyaller ve lens teknolojileri ile üretilir. Her yüz şekline uygun, her tarza hitap eden bir model bulmak mümkündür. İster klasik Aviator'lar, iszer retro tarzı Wayfarer'lar, ister daha modern ve cesur tasarımlar olsun, hepsi en üst düzey koruma ve vazgeçilmez bir şıklık sunar. Siz de bu yaz kendinize hem kaliteli hem de tarzınızı yansıtan bir yatırım yapmak isterseniz, rayban kadın güneş gözlüğü koleksiyonumuzu keşfedebilirsiniz.

Kalite, güven ve stil arayışınızda, Çetin Günay'ın 40 yılı aşkın deneyimi ve tutkusuyla şekillenen bu marka, sizlere en doğru ürünleri sunmak için burada. Göz sağlığınız ve şıklığınız için en iyi seçimleri yapabileceğiniz geniş ürün yelpazesi ile sizleri bekliyoruz. Daha fazla bilgi almak ve koleksiyonumuzu incelemek için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın:

