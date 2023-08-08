Londra

Britanya Perakende Konsorsiyumu'ndan (BRC) yapılan açıklamada, ülkede bu yılın temmuz ayında perakende satışların yüzde 1,5 artış göstererek hız kestiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkede perakende satışların bir önceki ayda (haziran) yüzde 2,3 arttığına vurgu yapıldı.

BRC’den yapılan açıklamada perakende gıda harcamalarının bu yılın temmuz ayında yüzde 8,4 artış kaydettiği belirtilirken perakende gıda harcamalarının son 12 aydaki ortalama artış oranının yüzde 7,8 olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BRC Üst Yöneticisi Helen Dickinson, "Harcamalar, giyim ve diğer mevsimlik malların satışına hiçbir fayda sağlamayan yağışlı hava nedeniyle daha da azaldı.” yorumunu yaptı.

KPMG Birleşik Krallık Perakende Başkanı Paul Martin ise, "Fiyat bilincine sahip tüketiciler daha dikkatli alışveriş yapıyorlar. Tüketiciler indirimlerin nerede bulunabileceğinin ve paraları için ne aldıklarının daha fazla farkındalar. Bu da perakende marjlarına ve karlılığını ciddi sert bir şekilde düşürüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 5,25 seviyesine yükseltildiğini duyurmuştu.

Böylece politika faizi son 15 yılın en yüksek seviyesinin ulaşmıştı.

İngiltere’de enflasyon mayıs ayında yüzde 8,7, haziran ayında ise yüzde 7,9 artış kaydetmişti.

AA