Haber: Mert Osman Erman

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmanın yeniden başlaması, iki tarafın birbirini suçlamasıyla birlikte - her iki taraf da saldırıların yeniden başlamasını birbirlerine bağlıyor.

Cuma günü erken saatlerde, taraflar arasındaki geçici ateşkes sona erdi - her iki taraf da saldırıların yeniden başlamasını birbirlerini suçlayarak.

O zamandan beri, Hamas yönetimindeki Gazze sağlık bakanlığı, 100'den fazla kişinin öldüğünü söylüyor.

Yeniden başlayan çatışmalar, Unicef sözcüsü James Elder'a göre, "Gazze halkı için felaket" niteliğinde. Elder, güney Gazze'deki Han Yunus'taki bir hastaneden BBC'nin Newsday programına şunları söyledi: "Buradan 50 metreye kadar bir darbe vardı. Orada ambulanslar var, duman sütunlarını görüyorum."

Elder, Nasser hastanesini - ki bu Gazze'deki en büyük işlevsel hastane olarak tanımladı - "savaş yaralarından kurtulmaya çalışan çocuklar ve insanlarla inanılmaz derecede dolu" olarak tanımladı.

Birleşmiş Milletler yardım kuruluşları, Gazze'deki diğer hastanelerde benzer koşulları tanımladı.

Cuma sabahı İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın İsrail'e ateş açtığını ve geçici ateşkes anlaşmasının şartlarını ihlal ettiğini, bu nedenle saldırıların yeniden başladığını söyledi.

IDF sözcüsü, Hamas'ın tüm kadınları ve çocukları serbest bırakmaması nedeniyle rehinelerle ilgili anlaşmayı da bozduğunu söyledi.

Ancak Hamas, saldırıların yeniden başlamasını İsrail'i suçlayarak, "diğer rehineleri serbest bırakmak için yapılan tüm teklifleri reddettiğini" söyledi.

İsrail, savaşın başında yüz binlerce insanın kuzeydeki çatışmalardan kaçmak için kaçtığı güney Gazze'ye hava saldırıları düzenledi.

IDF tarafından atılan el broşürleri, Han Yunus'un "tehlikeli bir savaş bölgesi" olduğunu ve bazı bölgelerdeki insanlara daha güneydeki sığınaklara gitmelerini önerdiğini belirtti.

Bu arada, Gazze Stripinden güney İsrail'e ateşlenen roketler, İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemi tarafından engellendi.

Çadırlarda uyuyan Gazze'deki insanlar, soğuk havayla başa çıkmakta zorlandıklarını söyledi. Ayrıca hastanelere çok az su, gıda ve ilaç ulaştığını belirttiler.

Nasser hastanesinde AFP haber ajansına konuşan Marwa Saleh, savaşın başında Gazze Şehri'nden kaçtığını ve Han Yunus'ta sığınma aramak için kaçtığını söyledi.

"Ailem ve ben sivilleriz, bu savaşla hiçbir ilgimiz yok. Ölmek istemiyorum ve hiç kimseyi kaybetmek istemiyorum" dedi.

Gazze'deki Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Hamas'a karşı kampanyasına başladığından bu yana 14,800'den fazla kişinin öldüğünü, bunların arasında 6,000'den fazla çocuğun bulunduğunu söylüyor.

Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e saldırdıktan sonra İsrail'in bölgeye hava saldırısı düzenlemeye başladı, 1,200 kişiyi öldürdü ve yaklaşık 240 kişiyi kaçırdı. Geçen hafta, bu rehinelerin 100'den fazlası, 240 Filistinli mahkumun serbest bırakılması karşılığında serbest bırakıldı.