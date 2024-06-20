Guterres, Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddeti Önleme Günü dolayısıyla geçen yıl cinsel şiddet vakalarında öne çıkan ülkeler ve mağdurlar hakkında yazılı bilgilendirmede bulundu.

Guterres, "Çatışmaya bağlı cinsel şiddet, hayatta kalanların fiziksel, cinsel, üreme ve zihinsel sağlıkları üzerinde kalıcı, zararlı etkileri olan ve toplulukların sosyal dokusunu tahrip eden yıkıcı bir saldırı ve baskı biçimidir." ifadesini kullandı.

Yaygın farkındalığa ve kınamaya rağmen bu suçun dünya çapında devam ettiğini vurgulayan Guterres, "Geçtiğimiz yıl Sudan'dan Haiti ve İsrail'e kadar üzücü cinsel şiddet olayları rapor edildi. Hayatta kalanlar tüm hayatlarını iyileşmek için harcarken, failler çoğu zaman özgürce dolaşıyor." ifadelerine yer verdi.

Diğer yandan, İsrail'in, Gazze'de neredeyse tüm hastaneleri bombaladığı bir dönemde BM Genel Sekreteri'nin açıklamasında yer alan, "Hastanelere ve sağlık tesislerine yönelik saldırılar ve sağlık çalışanlarının hedef alınması, hayatta kalanların tıbbi bakıma ve psiko-sosyal desteğe erişimini ciddi şekilde sınırlayabilir." ifadesi dikkati çekti.

Guterres, "Bu belayı ortadan kaldıracağımıza söz verelim, hayatta kalanlarla dayanışma içinde olalım ve çatışmalar sırasında hastaneleri ve sağlık tesislerini koruma kararlılığımızı yeniden teyit edelim." sözleriyle uluslararası topluma çağrıda bulundu.

UNFPA da İsrail'in, Batı Şeria'da sağlık sistemine yönelik saldırılarına işaret etti

BM Nüfus Fonu (UNFPA), X sosyal medya hesabından Batı Şeria'daki sağlık sistemine yönelik paylaşımında, "Sağlık altyapısına yönelik saldırılar ve hareket kısıtlamaları Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine erişimi engelliyor." ifadesine yer vermişti.

Gelecek ay bölgede 8 bin hamile kadının doğum yapacağı kaydedilen paylaşımda, "Bunların yüzde 15'i komplikasyon yaşayacaktır. Tıbbi bakım eksikliği ölüm cezası anlamına gelebilir." uyarısı yapılmıştı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DÖS) 14 Haziran tarihli X paylaşımı da "Batı Şeria dahil, işgal altındaki Filistin topraklarında artan sağlık krizini" ortaya koymuştu.

Paylaşımda, "DSÖ, 28 Mayıs itibarıyla, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 480 saldırının 16 ölüm ve 95 yaralanmayla sonuçlandığını belgeledi." ifadelerine yer verilmişti.