Shamdasan, sivillerin öldürüldüğü bildirilen olayların kapsamlı şekilde soruşturulmasının önemine işaret etti.

Ölenler arasında çocukların, sağlık görevlilerinin ve gazetecilerin olduğuna dair çok endişe verici raporlara sahip olduklarını aktaran Shamdasan, "Uluslararası insancıl hukuka uyma konusunda ciddi kaygılarımız var ve taraflara bu konudaki yükümlülüklerini hatırlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında, son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.