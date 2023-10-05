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Libya'da seçimlerin yapılabilmesi için Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesince hazırlanan yasa taslakları 2 Ekim'de ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisinde (TM) onaylanmış, ardından Libya Devlet Yüksek Konseyi de bu akşam bir açıklama yaparak söz konusu taslaklara bağlılığını duyurmuştu.

Katar'ın Libya'daki sel felaketinin ardından Derne halkına yönelik yardımlarından duyduğu memnuniyeti vurgulayan Bathily, Libya'daki taraflara da afetin getirdiği krizle başa çıkmak için çabaları birleştirme çağrısını yineledi.

Halifi ve Bathily, bölgesel ve uluslararası ortaklara, BM Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) ülkede seçimlerin yapılmasına yönelik çabalarına desteklerini sürdürme çağrısında bulundu.

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BM Libya Özel Temsilcisi , "Libya'nın kurumlarını yeniden birleştirmek için seçimler konusunda siyasi anlaşmaya varmak adına ülkedeki siyasi süreçteki gelişmeleri değerlendirdik, safları ve hedefleri birleştirme çağrısında bulunduk." ifadesini kullandı.

Bathily, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Halifi ile görüştüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi ile Libya'daki siyasi süreçte yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

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