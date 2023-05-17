CENEVRE AA- BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından Sudan'da bu yıl mayıs-ekim dönemini kapsayan insani müdahale planı ile bölgesel mülteci müdahale planı açıklandı.

OCHA Cenevre Temsilcisi ve Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham, Sudan'da 15 Nisan'da başlayan çatışmaların yüzlerce kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yaralanmasına neden olduğunu kaydetti.

Rajasingham, Sudan'daki krizin milyonlarca kişinin hayatını etkilediğine dikkati çekerek, "Sudan'daki insanlar temel ihtiyaçlarına ve sağlık hizmetlerine erişemiyor. Yaklaşık bir milyon Sudanlı yerinden oldu ve komşu ülkelere geçti. Bugün ülkede Sudan nüfusunun yarısından fazlası olan 25 milyon kişinin insani yardıma ve korumaya ihtiyacı var. Bu, Sudan'da gördüğümüz en yüksek rakam. Bugün başlattığımız müdahale planı, bu gerçeği yansıtıyor." dedi.

Revize edilen bu yardım planı ile 18 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Rajasingham, bu yıl Sudan'daki ihtiyaçların karşılanması kapsamında yaklaşık 2,6 milyar dolar finansmana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Geçen hafta Sudan'daki çatışmanın tarafları olan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında imzalanan Cidde Bildirgesi'ni memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Rajasingham, bunun sivillerin korunmasına yönelik ilk iyi adım olduğunu kaydetti.

BMMYK'den 472 milyon dolar yardım çağrısı

BMMYK'nin Operasyonlardan Sorumlu Yüksek Komiser Yardımcısı Raouf Mazou, Sudan'daki yıkıcı krizin bir ayı aşkın süredir devam ettiğini, sayısız insanın evlerinde tutsak kaldığını ve korktuğunu vurguladı.

Sudan'daki masum insanlar için imkanı olan ülkelere yardım çağrısını yineleyen Mazou, "Bugün, 6 ay içerisinde bir milyondan fazla kişinin ihtiyaçlarına yanıt vermek için yaklaşık 472 milyon dolar yardım çağrısı başlattık." dedi.

Sudan'daki çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Sudan Doktorlar Komitesi, başkent Hartum, El Ubeyd ve Batı Darfur eyaletindeki El Cuneyne kentindeki ölümler de dahil şu ana kadar 822 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 215 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Sudan'da ordu ile paramiliter HDK arasında devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 15 Nisan'dan bu yana ülke içinde 736 bin 200 kişi yerinden olurken, yaklaşık 200 bin kişi komşu ülkelere sığındı.

Evini terk edenlerin 450 binini çocuklar oluştururken, komşularındaki istikrarsızlık sonrası daha önce Sudan'a sığınan on binlerce kişi ülkelerine döndü.