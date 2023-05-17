ANKARA AA- WMO'nun raporunda, sera gazı salınımı ve El Nino hava olayının, hava sıcaklıklarını daha da artırdığı ifade edildi.

Raporda yüzde 98 ihtimalle 2023 ila 2027 yıllarından en az birinin en sıcak yıl ve 5 yılın tamamının da küresel hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığı bir dönem olacağı belirtildi.

Söz konusu dönemde, yüzde 66 ihtimalle yıllık ortalama yüzeye yakın hava sıcaklığının da sanayi devrimi öncesine oranla en az 1,5 dereceden fazla olacağı kaydedilen raporda, 2027'ye kadar küresel hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının dünyanın farklı bölgelerindeki yağmurları etkileyebileceği aktarılan raporda, yağmurların bölgesel olarak artabileceği veya azalabileceğine dikkati çekildi.

Raporda, sera gazı emisyonunun da okyanusların ısınması ve asitlenmesine, buzulların erimesine, deniz seviyesindeki yükselişle ve aşırı hava olaylarına yol açtığı ifade edildi.

Raporda açıklamalarına yer verilen WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, rekor sıcaklıkların sağlık, gıda güvenliği, su yönetimi ve çevre açısından geniş kapsamlı sonuçları olacağını belirtti.

Taalas, bu sonuçlara karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.