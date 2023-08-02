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İsviçre'deki Alpler'den Cezayir'deki Atlas Dağları'na uzanan bir peynir hikayesi

Ayak ve kabuklarında birinci derece yanıklar oluştuğu belirlenen kaplumbağaların tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacağı öğrenildi.

Bodrum Belediyesi Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürülen 7 kaplumbağa tedavi ediliyor.

MUĞLA AA- Müskebi Mahallesi Ali Kelle Ormanı'nda önceki gün makilik ve otluk alan yangını sırasında, alevlerin söndürülmesi için ekiplere destek veren tatilciler tarafından bulunan kaplumbağalar , Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

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