HABER: SEVGÜL EROĞLU

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla düzenlenen 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 1 Ağustos Cuma akşamı Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde gerçekleşen gösteriyle sanatseverlere kapılarını açtı.Festivalin açılışında, Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin ölümsüz eseri “Kuğu Gölü”, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi. Eser, klasik koreografisiyle tanınan Marius Petipa ve Lev Ivanov’un ardından, G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy’un çağdaş yorumuyla izleyiciyle buluştu.

Büyüleyici bale eseri, lanetlenmiş bir prensesin kader ile aşk arasında yaşadığı dramatik yolculuğu; muazzam müzikleri, etkileyici koreografisi ve görsel tasarımıyla sahneye taşıdı. Zarafet ve tutkunun iç içe geçtiği bu unutulmaz aşk hikâyesinin dekor tasarımı Çağda Çitkaya’ya, kostüm tasarımı Nursun Ünlü’ye, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz’a ait oldu.

Festivalin açılışında sahnelenen bu klasik eser, 2 Ağustos Cumartesi akşamı da yeniden izleyiciyle buluşacak.

Festivalin fikir babası Oğuz Özlem de sahnede!

Festivalin açılış gecesinde, Türk balesinin ilk kuşak sanatçılarından ve festivalin fikir babası olan Sayın Oğuz Özlem de sahnede konuşma yaptı. Sanata ve festivale katkılarından dolayı duyulan minnetle söz alan Özlem, seyirciler tarafından büyük bir ilgi ve alkışla karşılandı. Ardından, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, kendisine teşekkür plaketi takdim etti.

Bu yılki festivalin açılışında da, 2024 yılında aramızdan ayrılan Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin değerli bale sanatçısı Almula Özlem de sevgi, saygı ve özlemle anıldı.

22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 25 Ağustos’a kadar sürecek ve her biri özenle seçilmiş eserlerle sanatseverlere unutulmaz bir yaz gecesi deneyimi sunacak.