Hilal TV katkılarıyla, Sanatçı Vicdan Ender Akyüz tarafından hazırlanan sunumu Kadriye Ataman ve Jüri Başkanları Nihat İlikcioğlu, Mert Can { Mehmet Şençiçek } ve Saliha İnan onayıyla plaket ödüllü şiir yarışması düzenlenmiş olup şiirlerin değerlendirilmesinde ‘’ Jüri Başkanı ‘’ görevini başarıyla tamamlanmasından dolayı Nihat İlikcioğlu’na takdir ve tebrik "PLAKET"i takdim edildi