Hilal TV katkılarıyla, Sanatçı Vicdan Ender Akyüz tarafından hazırlanan sunumu Kadriye Ataman ve Jüri Başkanları Nihat İlikcioğlu, Mert Can { Mehmet Şençiçek } ve Saliha İnan onayıyla plaket ödüllü şiir yarışması düzenlenmiş olup şiirlerin değerlendirilmesinde ‘’ Jüri Başkanı ‘’ görevini başarıyla tamamlanmasından dolayı Nihat İlikcioğlu’na takdir ve tebrik "PLAKET"i takdim edildi
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