Muğla

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Yalıçiftlik Tesisleri'ndeki idmanın ilk bölümünde ısınma ve kondisyon çalışan futbolcular, daha sonra pas üzerine yoğunlaştı.

Bodrumspor'da sakatlığı bulunan Onur Akbay ise antrenmana katılamadı.

Teknik direktör Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, rövanş maçında Eyüpspor'u konuk edeceklerini hatırlatarak, tur atlayan taraf olmak istediklerini söyledi.

Sürecin çok önemli olduğunu anlatan Taşdemir, "Belki de Bodrum tarihinin en önemli maçına çıkıyoruz. Bunu geçersek bir tane daha kalıyor, o yüzden önemli. Geçen maçta değerlendiremediğimiz pozisyonları değerlendirip, galip gelmek istiyoruz. Ama zor bir rakiple oynuyoruz. Önemli oyuncular ve yetenekler var. Biz sezon başından beri çok çalışmanın, kardeşliğin, aile olmanın ürününü aldık." diye konuştu.

Bodrumsporlu oyuncu Gökdeniz Bayrakdar ise finale çıkmak istediklerini vurgulayarak, "Final maçını da kazanırsak inşallah Süper Lig'de güzel şeyler olacağını düşünüyorum." dedi.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final mücadelesinde Bodrumspor, 31 Mayıs'taki ilk maçta deplasmanda Eyüpspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

AA