Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, çarşamba günü tanklar ve zırhlı araçlarla başlatılan darbe girişimi, dünya tarafından endişeyle takip edildi. Darbeci askerler, başkent La Paz'daki Murillo Meydanı'nı ele geçirdi ve başkanlık sarayına baskın düzenledi. Bu süreçte Bolivya hükümetinden Bakan Maria Nela Prada, Facebook hesabından pencereden kaydettiği videoyu "Halkın sarayındayım. Gördüğünüz gibi burası silahlı tanklar ve birliklerin ele geçirdiği Murillo Meydanı" notuyla paylaştı.

Darbecilerin Lideri

Darbecilerin lideri genelkurmay başkanı Juan Jose Zuniga, başkanlık sarayının ele geçirilmesi üzerine ortaya çıktı ve "Bu vatanı kurtaracağız" dedi. Zuniga, hapisteki eski Bolivya lideri Jeanine Anez de dahil olmak üzere 'siyasi mahkumların' serbest bırakılacağını söyledi.

Halkın Tepkisi ve Arce'nin Çağrısı

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, darbe girişimine karşı halkı meydanlara çağırarak, demokrasiye sahip çıkan belediye başkanlarına, valilere ve polis müdürlerine teşekkür etti. Bolivyalılar, darbeyi engellemek için sokağa döküldü ve La Paz sokaklarında cuntaya karşı çıkan halka biber gazı ve tazyikli su sıkıldı.

Dehşetle Karşılanan Girişim

La Paz belediye başkanı Ivan Arias, Murillo Meydanı'nda darbe girişimini dehşetle karşıladığını belirtti ve sosyal medyada "Ben kurşunlardan korkmuyorum, insanların yaralanmasından endişe ediyorum." dediği videoyu paylaştı. Videoda, insanların çığlık atması dikkat çekti.

Uluslararası Tepkiler

Gerilim tırmanırken, Türkiye, İspanya, Brezilya, İran, Kolombiya, Meksika, Venezuela gibi ülkeler darbe girişimini kınadı. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de cuntayı resmen kınadı, ABD ise yalnızca sükunet çağrısında bulundu.

Bolivya lideri Arce, cuntanın başındaki Juan Jose Zuniga yerine general Jose Wilson Sanchez'i orduya komutan olarak atadı. General Zuniga'nın yakalanmasıyla darbe girişimi sona erdi ve ülkede gerginlik azaldı.