Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,87 puan ve yüzde 0,54 artarak 10.738,78 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,31 ile gıda içecek olurken, tek kaybettiren yüzde 0,46 ile sigorta oldu.

Dün, alıclı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,85 artışla 10.680,91 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, bugün yurt içinde gözler Türkiye'nin gri listesindeki durumunun da ele alınacağı Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) Genel Kurul toplantısına çevrildi.

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, çarşamba günü TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dünkü açıklamarında, Türkiye'nin listeden çıkılması için istenen bütün düzenlemeleri yaptığını vurgulayarak, "En son 'kripto parayla ilgili düzenleme eksik' deniyordu. O da tamamlandı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye görev grubunun bir teknik grubu geldi. Saha incelemeleri yaptılar. Oradan da son derece olumlu bir rapor çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla teknik açıdan bir problem gözükmüyor." diye konuştu.

Analistler, bugün ayrıca endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, pozison kapatma ve taşıma işlemleri nedeniyle oynaklığın yüksek olabileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.