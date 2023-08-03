İstanbul

ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) AŞ, gerçekleştirilen gong töreniyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Halka arz sürecinin tamamlayan ASCE GYO'nun Borsa İstanbul'da işlem göremeye başlaması nedeniyle gong töreni düzenlendi.

Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, ASCE GYO'nun kuruluşundan bu yana çok sayıda önemli projeleri başarıyla tamamladığını söyledi.

Ergun, "Yakın zamanda, çok değerli bir karar alarak, daha kurumsal ve daha verimli olmak amacıyla, gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür. Ben bu stratejik karardan dolayı şirketin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

ASCE'nin halka arzdan sağladığı finansmanla sürdürülebilir bir büyüme hedeflediğini kaydeden Ergun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu amaçla borsada işlem görmeye başlayarak, kendisine güvenerek halka arzdan pay alan 1,3 milyon yatırımcıdan aldığı güçle başarılarını daha da ileriye taşıyacaktır. Gaziantep'ten bir şirketimizin daha borsamızda işlem görmeye başladığı bugün, ülkemizin tüm şehirlerinde faaliyet gösteren şirketlerimizi, sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan faydalanmak üzere Borsamıza davet ediyorum. Kurumsallaşmasını ve uzun vadeli gelişimini sermaye piyasaları aracılığı ile sağlamaya davet ediyorum."

Ergun, ASCE GYO'nun gelen yüksek talep ve 2 milyar liranın üzerinde büyüklükle başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini kaydederek, "Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. ASCE GYO'ya 'Borsamız ailesine hoş geldiniz' diyorum." ifadelerini kullandı.

"Halka arzla birlikte yatırımlarımızı güçlü şekilde sürdüreceğiz"

ASCE GYO Kurucusu ve Hakim Ortağı Abdulkadir Konukoğlu da halka arzın şirketlerin kurumsallaşmasına katkı sağladığını belirterek, "Kurumsallaşmayı sağlamak amacıyla çıktığımız halka arz yolculuğumuz sona erdi. Gong töreniyle Borsa İstanbul'da artık biz de varız." diye konuştu.

Halka arzla birlikte hem kurumsallaşmada hem yeni projelerde çok daha güçlü biçimde ilerleyeceklerini kaydeden Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılarda 2 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılarda ise 3,23 kat talep geldi. Ülkemize değer katmak ve yatırımcılarımıza kazandırmak için daha çok çalışacağız. Ülkemize güveniyoruz. Yüzde 25,04 halka açıklık oranımızla şeffaf, kurumsal, yatırımcılarına değer katan bir marka olarak güçlü adımlar atacağız. Gücümüze ortak olan tüm yatırımcılarımızın ilgisine ve güvenine teşekkür ederiz."

Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ASCE GYO Ortağı Sami Konukoğlu, ASCE GYO Ortağı Cengiz Konukoğlu, ASCE GYO Danışmanı Celaleddin Koçer, ASCE GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uğur, halka arz konsorsiyum lideri Halk Yatırım'ın Genel Müdürü Bülent Sezgin ile 37 konsorsiyum üyesi kurumun temsilcileri katıldı.

2,2 kat talep geldi

Verilen bilgiye göre, 27-28 Temmuz'da Halk Yatırım liderliğinde toplam 37 kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla halka arz edilen ASCE GYO'nun paylarına ilişkin talep toplama işlemleri, "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleşti.

Birim fiyat 12,6 TL olarak belirlenirken halka arz edilen 165 milyon TL nominal değerli payların satışıyla halka arz büyüklüğü 2,079 milyar TL oldu.

ASCE GYO halka arzına; yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan payların yaklaşık 2 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan payların ise yaklaşık 3,23 katı olmak üzere ortalamada 2,2 kat talep geldi.

ASCE GYO hisseleri Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

AA