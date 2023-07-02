Saraybosna

Dodik, katıldığı törende, Schmidt'in, Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisinde (NSRS) Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin kararlarının entite topraklarında geçerli sayılmaması ve Yüksek Temsilci'nin kararlarının entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde alınan kararları iptal etmesini değerlendirdi.

Schmidt'in kararını sert şekilde eleştiren Dodik, "Ne demek oluyor şimdi bu? Eğer kararı uygulamazsam beni gözaltına alacaklar ve Müslüman bir savcıya teslim edecekler. O da beni hapis cezasına mahkum edecek Müslüman bir hakime teslim edecek. Bu kararlar iptal edilmeyecek. Bizler onları uygulayacağız, bakalım neler olacak?" ifadesini kullandı.

Dodik ayrılıkçı söylemlerini sürdürdü

NSRS'de oy çokluğuyla kabul edilen kararların yürürlüğe gireceğini aktaran Dodik, "Kurumlarımızı güçlendireceğiz. Bosna Hersek Mahkemesi, Bosna Hersek Savcılığı ile Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansının (SIPA) da RS'de yetkileri olmadığını ilan edeceğiz. RS polis güçlerini kuvvetlendireceğiz." diye konuştu.

Dodik, "Bize silahlı güçleriyle saldıracaklarını beklemiyorum ama böyle bir şey olursa da direnç göstermeyiz. Eğer şimdi diz çöker ve kararlı olmazsak, 10 yılda yok oluruz. Cesur ve güçlü olursak ayakta kalırız. Ben bu halkı korumak zorundayım ve sonuna kadar gideceğim. Başka seçeneğim yok." değerlendirmesinde bulundu.

Schmidt'in kararını değerlendiren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de Sırp medyasına yaptığı açıklamada, RS'de yaşananlardan endişe duyduğunu ifade ederek, "Dodik ile dün konuştum. Yabancıların çok sert bir karar aldığını düşünüyorum. Göreceğiz." dedi.

Yüksek Temsilci Schmidt, dün, Bonn yetkilerini kullanarak, NSRS'de geçen hafta alınan Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin kararlarının entite topraklarında geçerli sayılmaması ve Yüksek Temsilci'nin kararlarının entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönündeki kararları iptal ettiğini ve yürürlüğe girmeyeceklerini açıklamıştı.

AA