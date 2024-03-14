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Bournemouth, bu sonuçla 35 puana yükselerek 13. sıradaki yerini korurken, Luton Town 21 puanla 18. sırada kaldı.

Oyuna ikinci yarıda dahil olan Enes Ünal, takımının galibiyet golünde asisti yapan isim oldu.

83. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Semenyo, Bournemouth'a 3 puanı hediye etti.

Bournemouth, 50. dakikada Dominic Solanke, 62. dakikada Ilya Zabarnyi ve 64. dakikada Antoine Semenyo ile bulduğu gollerle skoru 3-3'e getirdi.

Konuk ekip, 9. dakikada Tahith Chong, 31. dakikada Chiedozie Ogbene ve 45+1. dakikada Ross Barkley'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

TBF'den Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji'ne tebrik

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