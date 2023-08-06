Haber: Damla Oya Erman

Elde edilen yeni bir mahkeme dilekçesinde, Jolie'nin eski yatırım şirketi Nouvel, Pitt ve "ortak suçluları"nın Château Miraval'ın kontrolünü "soyarak" ve "yağmalayarak" elinde tutmaya çalıştığını iddia ediyor. Nouvel, en az 350 milyon dolarlık tazminat talep ediyor.

Nouvel'ın Pazartesi günü dosyalanan belgede, "Pitt, şirketin varlıklarını boşa harcadı, milyonlarca doları havuz yenileme projeleri dahil, merdiveni dört kez inşa etme ve yeniden inşa etme ve kayıt stüdyosunu restore etmek için milyonlarca dolar harcayarak, belirtiyor.

Nouvel'ın avukatları, Pitt'in "kusurlu davranışının" Jolie'nin Nouvel'i Ekim 2021'de Stoli Group'un bağlı şirketi olan Tenute del Mondo'ya, Rus oligark Yuri Shefler'in kontrolünde olan bir şirkete satmasından sonra arttığını iddia ediyor.

Pitt, Şubat 2022'de Jolie'nin mülk ve şarap fabrikasını satışını "yasa dışı" olarak nitelendiren bir dava açtı ve iki kişinin mülkü satmayacaklarına dair anlaştıklarını iddia etti.

Jolie ise karşı dava açarak, böyle bir anlaşma olmadığını ve şarap fabrikasındaki hissesini Pitt'ten "mali bağımsızlık" ve "çocuklarının hayatlarının bu derin acılı ve travmatik bölümüne bir şekilde barış ve kapanış getirmek" için sattığını belirtti.

Eski çift, ülke malikanesini ve şarap fabrikasını 2008 yılında Fransa'nın güneyinde satın almıştı. Mahkeme belgelerine göre, Pitt'in avukatları Jolie'nin Miraval'daki hissesini satışını "kin dolu" olarak nitelendirdi.

Jolie'nin avukatı Paul Murphy, davalıların 2016 yılındaki bir uçuş sırasında Pitt tarafından uygulanan şiddet iddialarına gönderme yaparak, Pitt'in Jolie ile Miraval satışını tamamlamayı reddettiğini belirtti.

Pitt, olayla ilgili olarak FBI tarafından bir soruşturma yapıldıktan sonra tutuklanmadı veya suçlanmadı. Jolie, 2016 yılında Pitt'ten boşanma davası açtı. 2019 yılında yasal olarak ayrıldılar, ancak çocukların ortak velayet düzenlemesi henüz tamamlanmadı.