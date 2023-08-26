Haber: Mert Osman Erman

Eski Şansölye müzenin itibarının zarar gördüğünü kabul etti, ancak "bu karışıklığı temizlemek için uğraşacağız" dedi.

Şubat 2021'de ilk kez çalıntı endişeleri dile getirildiğinde "daha fazlası yapılabileceğini" söylediği için BBC'ye konuştu.

Müzenin şüphelendiği bir çalışanın işine son verildi.

Ve Cuma günü müzenin direktörü Hartwig Fischer'ın 2021 soruşturmasının yanlış yönetildiğini kabul ederek istifa edeceği duyuruldu.

Bu ay başlarında birçok hazinenin "eksik, çalınmış veya hasar görmüş" olduğunu açıkladığından beri, Birleşik Krallık'ın en prestijli kültürel kurumlarından biri olan müze baskı altında kalmıştır.

Söz konusu nesneler 15. M.Ö. ile 19. Yüzyıl M.S. arasına tarihleniyor ve müze daha önce bunların çoğunlukla akademik ve araştırma amaçları için saklandığını belirtti.

Haziran 2021'de müzenin başkanı olarak atanan Osborne, BBC Radio 4'ün Today programına verdiği röportajda "çalınan bazı parçaları zaten kurtarmaya başladık" dedi.

"Uzun bir süre boyunca hırsızlıkların kurbanı olduğumuza inanıyoruz ve açıkçası bunları önlemek için daha fazla yapılabilirdi" dedi.

Kayıp nesnelerin nerede bulunduğu sorulduğunda, "bazı antikacı topluluğu üyelerinin bizimle aktif olarak işbirliği yaptığına" ve şimdiye kadar yapılan kurtarmaların "karanlık bir buluta gümüş bir astar" olduğunu söyledi.

"İnançlı insanların" çalındığı tespit edilen nesneleri iade edeceğine güvendiğini, ancak "diğerlerinin" bunu yapmayabileceğini kabul etti.

1753 yılında kurulan British Museum, yaklaşık sekiz milyon nesneyi bir araya getirdi, ancak 2019'da sadece 80 bini halka açık sergilendi, geri kalanı depoda tutuldu.

Osborne, nesnelerin hepsinin "doğru bir şekilde kataloglanmadığını ve kayıtlara geçmediğini" ve "kayıtlara geçmeyen şeyler hakkında bilgi sahibi olan birinin onları çıkarmak için büyük bir avantaja sahip olduğunu" öne sürdü.

Müze, polis ile yakın işbirliği içinde çalışıyor, Osborne, müzede neyin eksik olduğunu kesin olarak belirlemek için bir "adli işlem" yapıldığını ekledi. Müzedeki güvenliğin artırılması gerektiğini söyledi.

"Kuşkusuz British Museum'un itibarına zarar verdi, bu açık bir ifade, bu yüzden onun adına özür diliyorum," diye ekledi.

Bir kişi, kayıp nesneler konusunda Metropolitan Polisi dedektifleri tarafından sorgulandı, ancak tutuklama yapılmadı.

Müzenin üst düzey yetkilileri, çalınan nesnelerin keşfiyle nasıl başa çıktıklarını ele almaya çalıştılar, çünkü potansiyel hırsızlıklarla ilgili endişelerin iki yıl önce ilk kez dile getirildiği ortaya çıktı.

2021'de dile getirilen endişelerin neden ciddiye alınmadığını sorulduğunda, Osborne, müzenin üst kısmında bir "örtbas" olmadığına inanmadığını, ancak üst düzey personel arasında "içeriden birinin" hazine çaldığına inanamayacakları anlamına gelen "grup düşüncesi"nin "mümkün" olduğunu söyledi.

2016 yılından bu yana direktörlük görevini yürüten Fischer, Cuma günü vekaleten atandıktan sonra görevinden ayrılacağını doğruladı.

Daha önce 2024 yılında görevi bırakması planlanmıştı.

Yaptığı açıklamada, "2021'deki uyarılara gerektiği gibi yanıt vermediği ve şimdi tamamen ortaya çıkan soruna yeterince kapsamlı bir yanıt vermediği açıktır. Bu başarısızlığın sorumluluğu nihayetinde direktörle kalacaktır" dedi.

Ayrıca, 2021 soruşturmasına dahil olan yardımcı direktör Jonathan Williams, müze tarafından başlatılan bağımsız bir incelemenin sona ermesine kadar normal görevlerinden geçici olarak çekilecektir.

Eksik hazine skandalı, dünya çapında nesneleri barındıran bir kurum olarak British Museum'un daha geniş rolü hakkında soruları gündeme getirdi.

Yunan arkeolog Despoina Koutsoumba bu hafta BBC'ye Parthenon heykellerinin Londra'da "güvende olmadığını" söyledi. Yunan hükümeti, genellikle Elgin Marbles olarak adlandırılan eserlerin Yunanistan'a iade edilmesini uzun süredir talep ediyor.

Müzeler için tüm parti parlamento

grubunun muhafazakar başkanı Tim Loughton, geniş koleksiyonunun güvenilir bir bekçisi olmadığı iddialarını reddetti.

Artefaktların köken ülkelerine iade edilmesi çağrılarına "fırsatçı" diyerek, diğer ülkelerin, yerine geçmeye çalışmak yerine nesneleri geri almak için yardım etmeye "çalışmaları gerektiğini" belirterek, Kültür ve Medya Editörü Katie Razzall'a BBC Haberlerinde anlattı.

Osborne, British Museum'un dünya çapında önemli koleksiyonları bir araya getirme konusunda hayati bir rol oynadığını ve "bizi ayıran şeylerin her zaman hatırlatıldığı bir çağda, ortak noktamızı hatırlatan bir yer olduğunu" ekledi.