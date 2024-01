Haber: Damla Oya Erman

Cuma günü, Britney Spears'ın 2011 tarihli "Selfish" adlı şarkısı, ABD iTunes listesinde bir numaraya yükselerek eski sevgilisi Justin Timberlake'in aynı adı taşıyan yeni şarkısını geride bıraktı.

Britney Spears'ın "Femme Fatale" albümünden çıkan bu şarkı, günümüzde bile popülerliğini sürdürüyor ve hayranlarının yoğun ilgisiyle tekrar zirveye çıktı. Justin Timberlake'in "Selfish" şarkısı ise listede dördüncü sıradan takip ediyor.

Bu durum neden önemli? 2021 yapımı "Framing Britney Spears" belgeseli ve geçen yıl yayımlanan "The Woman In Me" adlı anı kitabı, Spears'ın Timberlake ile olan yıllara dayanan ilişkisinin perde arkasını aydınlattı. Özellikle Spears'ın ilişkisinin halka mal olmasının nedeni, kendi sadakatsizliği nedeniyle kamusal hale gelmişti ancak Spears kitabında, Timberlake'in de sadık olmadığını ve kendisinin onun ihanetlerinin farkında olduğunu yazdı.

Kitapta ayrıca Spears, Timberlake ile ilişkisi sırasında yaptığı kürtajı ve bunun kendisi için asla yapmayacağı bir şey olduğunu ifade etti. Bu ifşaatlar, geçmişteki ayrılıklarının medyadaki olumsuz tasvirine odaklanan "Framing Britney Spears" belgeseli sonrasında geldi.

Belgesel, Spears'ın sadık hayranlarını, özellikle Timberlake'ten bir özür talep etmeye çağırdı. Timberlake, belgeselin yayınlanmasının ardından sosyal medya üzerinden Spears'a özür dileyerek, geçmişteki hatalarını kabul etti.

Britney Spears'ın hayranları, uzun süren kısıtlılık döneminin ardından başlayan #FreeBritney hareketi ile bir araya gelmiş ve sanatçılarına olan desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Spears'ın şarkısı, iTunes listesindeki başarısıyla bu destekleri bir kez daha gözler önüne seriyor.