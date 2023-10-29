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Göstericiler, İsrail'in saldırılarını derhal durdurmasını ve uluslararası toplumun harekete geçmesini talep etti.

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının da yer aldığı gösteride, Gazze'de özellikle sivillerin ve çocukların hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Yoğun yağmur altında gerçekleştirilen gösteride, İsrail karşıtı ve Filistin'le dayanışmayı vurgulayan, "Filistin'e özgürlük", "Soykırıma son verin" gibi çeşitli sloganlar atıldı.

Brüksel 'in merkezinde yer alan tarihi Borsa Binası önünde akşam saatlerinde bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve ablukasını protesto etti.

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