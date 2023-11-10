Dün gece Beşiktaş, Norveç ekibi Bodo/Glimt karşısında tarihte gördüğüm en kötü sonucu aldı üstelik oynamayarak!

Yıllardır Beşiktaş’ı izliyorum bu kadar kötü oynayan, rakibe refleks gösteremeyen bir oyun ve kadro görmedim.

Açıkçası yazıyı yazıp yazmamak konusunda kararsız kaldım. Çünkü sorun aynı ve hep aynı şeyleri yazıyoruz. Ama değişen bir şey yok.

Beşiktaş Bodo/Glimt maçına tandem de Antalyaspor maçında devre arası oyundan alınan Eric Bailly ile başladı. Karşılaşmanın 27’inci dakikasında Bailly kendini iyi hissetmeyince oyundan çıktı ve yerine Amartey girdi. Keşke hiç girmeseydi emin olun Beşiktaş daha iyi savunma yapardı. Savunmanın merkezinde bu kadar kötü oynayan bir defans oyuncusu hiç izlememiştim. Neden alındı kim aldı bilmiyoruz ama tek kelimeyle rezalet. Yenilen ilk golde hatası büyük. Beşiktaş’ın kaybettiği tüm maçlarda tandemde yaşanan sorun bariz. Alan savunması yetersiz, birebirde etkisiz geriye dönüşlerde geç kalan bir savunma hattı söz konusu. Sezon başından bu yana mevkisi stoper olmamasına rağmen Kaptan Necip’in bütün emekleri yanındaki beceriksiz oyuncular yüzünden hep boşa gitti. Ayıp!

2. bölgeye baktığımızda özellikle merkezde genellikle oyunun hızını ve temposunu belirlemekle görevli olan orta saha oyuncularının koşmaya dermanının olmadığını izliyoruz? Neden? Beşiktaş’ın aldığı tüm galibiyetlerde dahi oyunun kötü olduğu bariz. Çok rahat pozsiyon bulduğu golleri atamadı Beşiktaş. Üstelik basit goller yedi.

Hücum hattına baktığımızda 3 maçtır oynamayan bir Aboubakar var. Oynasaydı mutlaka atardı. Basın toplantısında bizzat sordum oynayacak mı? diye. Hari Vukas hazır olduğunu belirtti. Maç başlamadan hemen önce ısınmada sakatlandığı mesajı bizlere bildirildi. Tüm bu olanlardan sonra buna kim inanır? Herkes gelir gider, lakin kimse taraftarın aklıyla dalga geçmesin.

Hele ki en ucuz bilet olan kale arkasının 425-450 TL civarında olduğu şu dönemde kimse taraftara bu da mı gol değil? dedirtemez!