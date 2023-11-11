Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 yılında hayata gözlerini yumarak Türk milletini derin bir hüzne boğdu.

Atatürk milletiyle birlikte emperyalizme karşı gösterdiği çaba ve devlet kurulduktan sonra çağdaşlaşma hareketleriyle devam eden süreç, onun ebedi olarak tarihte yer almasını sağladı. Atatürk politik gelişmelerden uzak ve siyaset üstü bir Türk kahramanı olarak Türk milletinin gönlünde yaşamaya devam etti.

Atatürk 10.yıl nutkunda Cumhuriyeti gençliğe emanet ederken Türk gençliğine olan güvenini açıkça ifade etmiştir.

Atatürk, aydın, demokrat ve ileriyi gören bir devlet adamı olarak yerli ve milliliğe önem verip, ta o zamanlardan istikbalin göklerde olduğunu belirtmiştir.

Atatürk’ün ölümünden yıllar geçse de Türk milletine çizmiş olduğu ilke ve inkılaplar hep devam edecektir.

ATAM , bugünün gençleri olarak bizler, açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, hiç durmadan yürüyeceğimize ant içeriz , NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!