İYİ TATİLLER CAN DOSTLARIM!

Bugün 15 Temmuz,tatildeyiz.

Yönetenlerden isteğim:

24 TEMMUZ 1923’ün yıldönümünün de ATATÜRK’ÜN 1938’e kadar yaptığı gibi,

“LOZAN VATANDIR”şiarı ile bayram olarak kutlanması…

Aslında tarihlere baktığımda 15 TEMMUZ;

EMPERYALİZMİN HAİN,KAN EMİCİ,ELİ KANLI,PARALI UŞAKLARI PKK ve FETÖ’NÜN “LOZAN ANTLAŞMASINI KABUL ETMEMELERİ” NEDENİ İLE özellikle seçtiği tarihtir…

…

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşananlar;

Emperyalizmin kuşatmasına Türk halkının,kahraman askeri -kahraman polisi ile birlikte verdiği cevaptır kuşkusuz.

Şehitlerin ruhları şad olsun.

15 Temmuz 2016 tarihinde TÜRKİYE CUMHURİYETİNE KALKIŞAN VATAN HAİNLERİ BAŞARILI OLSAYDI;BEN VE BENİM GİBİLER YANİ TARİKAT KARŞITLARI;FETÖ TERÖRİSTBAŞININ,PKK BEBEK KATİLİNİN HAİN OLDUĞUNU EN BAŞTAN SÖYLEYENLER İLK YOK EDİLENLER OLACAKTIK ŞÜPHESİZ...

AMA VATAN HAİNLERİNİ KALKIŞMA YAPABİLECEK KADAR PALAZLANDIRMAKDA YÜRÜTMENİN HATASIYDI.

MAALESEF ;

-Öncelikle ORDUMUZ halkın ve dünyanın gözünde yıprandı.

-Sonrasında KAMU OTORİTESİNE,KAMU GÖREVLİSİNE saygı duyan,O’ndan çekinen-korkan vatandaş OTORİTEYE inancını ve KAMU GÖREVLİSİNE saygısını kaybetti...

...

15 Temmuz HAİN KALKIŞMASININ olabileceği;2015 yılından 15 Temmuz 2016 yılına kadar olan süreçte ülkedeki patlamalar-şehit ve gazilerden belliydi zaten.YAPANLAR DA PKK VE FETÖ idi…

15 Temmuz’da,ORDU ve EMNİYET içerisindeki VATAN EVLATLARI;KURUMLARA SIZMIŞ OLAN EMPERYALİST UŞAK-VATAN HAİNLERİNE KARŞI CANLARI PAHASINA MÜCADELE ETTİ.

TÜRK MİLLETİ DE KAHRAMANLARIN YANINDA ;KENDİSİ DE HER DAİM KAHRAMANDI ZATEN.

…

Lakin sakın ola kimse 15 Temmuz’u ,1915 Çanakkale,23 Nisan,19 Mayıs,30 Ağustos ve 29 Ekim ve 24 Temmuz ile kıyaslamasın!

23 Nisan,19 Mayıs,30 Ağustos,29 Ekim;

TÜRK MİLLETİNİN hiç yanılmamış-

kandırılmamış ÖNDERİNİN,Milletinin önüne geçerek;EMPERYALİZMİN bütününe-yedi düvele verdiği cevapların KUTLU GÜNLERİDİR.

15 Temmuz ise yurt içindeki vatan haini emperyal uşaklarına,hataları ile bu neticenin meydana gelmesini engelleyememiş-yanılmış yönetenlerin halkı ile verdiği cevaptır...

TÜRK MİLLETİ ASKERİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ-BÖLÜNEMEZ BİR BÜTÜNDÜR;

EMPERYALLERE,ONLARIN HAİN UŞAKLARINA CEVAP HER ZAMAN VERİLECEKTİR;

15 Temmuz'da verildiği gibi...

Ey TÜRK MİLLETİ!

Ve ey ülkeyi yönetenler !

Eğer MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN

çağdaş,aydın IŞIKLI YOLUNU takip etmiş olsa idin;

Tarihten geçmiş tarihimizden ders alabilmiş olsa idin;

PKK,FETÖ gibi "SOPA,MAŞA-UŞAK TERÖR ÖRGÜTLERİ"olmaz;

15 temmuzlar yaşanmazdı...

Ben her daim ATA'mın ve Türk Bayrağımın gölgesindeyim;

Gölgesinde huzurla gülümserim...

Ey Türk Milleti ve yönetenler!

Siz de geç kalmayın ATATÜRK’Ü takip etmekte ve gülümseyin sizlerde...

Geç kaldığınızda bedeli çok ağır oluyor.

Kahraman ,güzeller güzeli özel harekatçı Şehidimiz DEMET SEZEN’in evladının öksüz kalması gibi...

Hata yapmaya devam eder,geçmişten ders almaz ve akıllı olmazsak TÜRK MİLLETİ!

daha çok VATAN EVLADINI ŞEHİTLİKLERDE ziyaret ederiz...