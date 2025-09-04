Sevgili dostlar merhabalar!

BUGÜN 4 EYLÜL EMPERYALİZME MEYDAN OKUMA GÜNÜMÜZ !

KUTLU OLSUN ,HATIRLANSIN...

1990 öncesi aydınlık Sivas şehri ,1990 sonrası katledilen,yakılan halk görüntüsü ile karanlığa bürünmüştü.

Halbuki öyle bir şehirdi ki SİVAS;

-MİLLİ BİRLİĞİN esas alınıp;siyasi görüş ve birliğin dikkate alınmadığı;

-Millet egemenliğinin benimsendiği;

-CUMHURİYETİN temellerinin atıldığı bir şehir.

2 Eylül 1919’da toplanmıştı SİVAS KONGRESİ.

4 Eylül’de kararlar açıklandı.

Karar:YA İSTİKLAL-YA ÖLÜM!idi kısaca.

ATATÜRK NUTUK’DA:

"CUMHURİYET'İN TEMELLERİNİ BURADA ATTIK"der.

İTİLAF DEVLETLERİNİN:

"KONGRE TOPLANIRSA ŞEHRİ İŞGAL EDERİZ"tehditlerine rağmen 2 Eylül’de toplanmıştı Kongre.

4 Eylül 1919 tarihinde ,bugünden 106 yıl önce

SİVAS KONGRESİNDE çok önemli kararlar alındı ve tüm dünyaya ilan edildi.

1-TÜRK VATANI BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜNDÜR VE TÜRK VATANININ KURTULUŞU VE TÜRK HALKININ SELAMETİ ;ANCAK TÜRK YURDU İÇİN SAVAŞMASI İLE MÜMKÜNDÜR...

2-SAVAŞMAK VE ÖRGÜTLENMEK İÇİN TÜM MİLLİ CEMİYETLER BİRLEŞMELİDİR.

3-TÜRK MİLLETİNİN BÜTÜNÜNÜN ÖRGÜTLENMESİ SAĞLANMALI ;MİLLET VE VATAN ÜZERİNDEKİ KARA BULUTLAR DAĞITILMALIDIR...

4-HEYET-İ TEMSİLİYE OLUŞTURULMUŞ;

BAŞKANLIĞINA DA MUSTAFA KEMAL SEÇİLMİŞTİR...

KUTLU GÜNLER KUTLU OLSUN;

KUTLU GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİRENLERE SELAM OLSUN;AZİZ HATIRALARI ÖNÜNDE MİNNET VE SAYGI İLE EĞİLİYORUM...

.../...

Bu kararların dosta-düşmana ilan edildiği

1919 yılından çok değil üç sene sonra,

BÜYÜK ZAFER KAZANILMIŞ

ve İZMİR'e ilerleyen TÜRK ORDUSU

yolunun üzerindeki,

Afyonkarahisar,Bilecik,Uşak illerini 4 Eylül 1922 tarihinde düşmanın pençesinden kurtarmıştır...

5 gün içinde de 9 Eylül 1922'de ,

güzel İZMİR'e ulaşacaktır MUZAFFER TÜRK ORDUSU.

ZAFERİ VE KURTULUŞU kendi canları,malları, kanları pahasına yazan KAHRAMANLARIN,

Başta ULU ÖNDER ATATÜRK olmak üzere RUHLARI ŞAD OLSUN,MEKANLARI CENNETTİR ELBET...

4 Eylül 1919 EMPERYALİZME MEYDAN OKUMA GÜNÜ kutlu olsun...

...

Bir anektod ile devam edeceğim

SİVAS KONGRESİ hatıralarına:

4 eylül 1919 yılındayız ,Kongrenin kapanış gününde.

Kongreye yurdun dört yanından katılanlar söz alıyor.

Tıbbiyeliler adına katılan Askeri Tıbbiye öğrencisi Hikmet (BORAN)Bey

“MANDA TARTIŞMALARI"yapılırken

söz alarak şöyle der:

-“PAŞAM mensubu bulunduğum Tıbbiyeliler beni buraya İSTİKLAL DAVAMIZI BAŞARMAK YOLUNDAKİ mesaiye katılmak üzere gönderdiler.MANDAYI KABUL EDEMEM.EĞER KABUL EDECEK OLANLAR VARSA,BUNLAR HER KİM OLURSA OLSUN,ŞİDDETLE RET VE AYIPLARIZ.FARZ-I MAHAL MANDA FİKRİNİ SİZ DAHİ KABUL EDERSENİZ SİZİ DE REDDEDER,MUSTAFA KEMAL'İ VATAN KURTARICISI DEĞİL,VATAN BATIRICISI OLARAK ADLANDIRIR VE İLAN EDERİZ..."

MUSTAFA KEMAL PAŞA

genç tıbbiyelinin bu heyecanı karşısında duygulanır ve aynı heyecanla şu karşılığı verir:

-“ARKADAŞLAR GENÇLİĞE BAKIN!

TÜRK MİLLİ BÜNYESİNDEKİ ASİL KANIN İFADESİNE DİKKAT EDİN!!!

EVLAT MÜSTERİH OL.GENÇLİKLE İFTİHAR EDİYORUM VE GENÇLİĞE GÜVENİYORUM.BİZ AZINLIKTA KALSAK BİLE MANDAYI KABUL ETMEYECEĞİZ.PAROLAMIZ !

TEKDİR VE DE DEĞİŞMEZ!!!

YA İSTİKLAL !YA ÖLÜM!..."

Kongrede tıbbiyeyi askeri üniforması ile temsil eden genç yerinden kalkıp,PAŞA'nın elini öper;

PAŞA'DA genci alnından öper;

Şu tarihi sözler dökülür dudaklarından!

-“GENÇLER !VATANIN BÜTÜN ÜMİT VE İSTİKBALİ SİZE!GENÇ NESİLLERİN ANLAYIŞ VE ENERJİSİNE BAĞLANMIŞTIR.."

…

Tarih gurur verir;

tek ülkü ve tek istek

VATAN-BAYRAK ise!

Not:HİKMET BORAN BİZİM NESLİN TANIDIĞI VE SEVDİĞİ KIYMETLİ İNSAN ORHAN BORAN'IN BABASIDIR...