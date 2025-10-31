GÜZEL GÜNLER DOSTLAR!

30 EKİM MONDROS MÜTAREKESİNİN,TÜRKÜN İDAM FERMANININ İMZALANDIĞI GÜN!



…

DEMİŞTİ”GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER”

Mustafa Kemal ATATÜRK!

...

30 Ekim 1918,Mondros Mütareke’sinin

İtilaf devletleri ve Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalandığı KARA GÜN’dür...

İki hafta içinde de işgal kuvvetleri İSTANBUL’u işgal edecek;

SARI PAŞA’da yukarıdaki ünlü sözü söyleyerek;

“Geldikleri gibi giderler”diyecektir...

...

ATATÜRK VE ONUN BAŞKOMUTANLIĞINDA TÜRK MİLLETİ,

Üç sene geçmeden VATANI KURTARMIŞTIR.

ATATÜRK özellikle Mondros Mütarekesinin imzalandığı günün yıldönümünden bir gün önce;

29 Ekim 1923 tarihinde CUMHURİYET’i ilan ederek;İTİLAF DEVLETLERİ,İŞGAL GÜÇLERİ ve EMPERYALLERE gerekli cevabı vermiştir.



...

30 Ekim 1918 tarihinde EMPERYALİZM ile TÜRK MİLLETİNİN KÖLELİK ANLAŞMASINA imza atan OSMANLI İMPARATORLUK yetkililerine de cevabı;

1 Kasım 1922’de “SALTANATI KALDIRARAK”;

“TÜRKLÜĞÜN”ayağındaki pranganın çözülmesini sağlayarak vermiştir...

...

Muhakkak ki günümüzde de;

EMPERYALİZM,PARALI UŞAKLAR ve

HAİN ELİ KANLI TERÖR ÖRGÜTLERİ;

“GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLERDİR.”

…

Tarihten anekdot ve ATATÜRK SÖZLERİ ile anlatalım bu seçimin nedenini…

“NİÇİN 29 EKİM 1923’Ü SEÇTİM?

İlandan 2 yıl sonra Ekim 1925’te, Fahrettin Altay Paşa Atatürk’ün misafiridir.

Zihnini hep meşgul eden bir soru sorar ulu öndere.

“Paşam benim dikkatimi çekti…

Cumhuriyetimizin ilanının 29 Ekim gecesine denk gelmesi acaba bir tesadüfmüdür? Üç gün evvel, beş gün sonra da olabilirdi”

Bunun üzerine Atatürk ona şöyle bir cevap verir.

“Fahrettin, mütarekenin ilk günlerini hatırlarmısın?..Saray ve hükümet, teslimiyeti kabul etmişti. Hükümet sarayın, saray da itilaf devletlerinin elinin altına girmişti.Saray bu halden memnundu.

Fakat ben bunu kabul edemezdim.

Buna karşı koymakla bir çıkış yolunu temin ederek, bu mazlum milleti tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı harekete geçmek için kendimi vazifeli saymıştım.

Dünyada tek başımıza idik.

Fakat benim inandığım ideale, benimle beraber olanlar da bağlandılar ve netice hasıl oldu.

Mütareke 30 Ekim 1918’de imzalanmıştı.

Vatan parçalanmış, istilaya uğramıştı.

Peki 30 Ekim 1918’den bizim İzmir’e girdiğimiz tarih olan 9 Eylül 1922’ye kadar kaç yıl geçti?

Dört yıl.

29 Ekim 1923 de Cumhuriyeti ilan ettik.

İşte 5 yıla sığdırdığımız büyük inkilap, bizim yaşadığımız şartlara duçar olmuş, hangi milletin tarihinde vardır?

Bu mazlum millet, kendisinin hakkı olan yere ulaşmıştır. Çektiğimiz acıların, sıkıntıların en büyük mükafatı işte budur.

Bütün Dünya buna şahit olmuştur.

Daha da şahit olacakları vardır.

Beni en çok mesut eden hadise, bu mazlum milletin hak ettiği bu yere gelmesidir.

Sen benim 30 Ekim 1918 sonrası çektiğim azabı bilirsin, yanımdaydın.

Mondros 30 Ekim’dir, Cumhuriyet 29 Ekim.

İşte bu da mazlum bir milletin ahıdır.

Sanırım ki o zamanki devletler bunu anlamışlardır”

Atatürk burada bir an durur, elini masanın üzerine koyar ve;

”Deyiniz ki bu, tarihten silinmek istenen bir milletin öcüdür”

Fahrettin Altay “Ama paşam bundan niye hiç söz etmediniz?” diye sorar.

Atatürk cevap verir “Şahsen övünmek olurdu. Oysa esas övünmek benimle beraber mefkureye inananların, milletin ve ordunun hakkıdır”

Atatürk’ün Cumhuriyet ilanı için 29 Ekim tarihini seçmesinin özel nedeni, bu cümlelerden de anlaşılıyor.

Ulu önder 30 Ekim 1918’de imzalanan “Mondros Mütarekesi” ile her anlamda teslimiyet içine girmiş, kendi tabiri ile esarete uğramış milletinin, kaç yıl bu esaret altında kaldığı sorusuna tam 5 yıl cevap vermek istemedi.

O nedenle 4 yıl 364 gün sonra Cumhuriyeti ilan ederek bir ifadeyi kesinleştirmek istemiştir.

Esaretten 1 gün önce Cumhuriyeti ilan ederek bir anlamda öc almak istemiştir.

Türk Milleti 5 yıldır esaret altındadır demek ona zor geldiğinden Türk Milleti 4 yıldır esaret altında kalmıştır diyebilmek için 30 Ekim’e bir gün kala cumhuriyetin ilan edilmesini istemiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, Mağrur ve galip olarak, batılı devletlere “Ben 30 Ekim’i tanımıyorum!Sizden bir gün öndeyim;Siz 29 Ekim’i tanıyacaksınız”demişti…”

Fahrettin ALTAY Paşa’nın anılarından…

…

CUMHURİYET ve CUMHURİYET’İN MİMARİ

ATATÜRK İLE KALINIZ!

EMİN OLUN HAYATINI SİZİN İÇİN KAYBETMİŞ BİR ÖNDERİN ÇOCUĞU OLARAK SİZ KAZANIRSINIZ!!!