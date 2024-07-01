Sofya

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende, erken genel seçimin ardından parlamentonun en büyük grubu olan GERB’in Genel Başkanı Boyko Borisov, Radev’e kabine taslağını sunmaya hazır olduklarını bildirdi.

GERB’in başbakan adayı olarak gösterdiği Jelyazkov da bir başbakan yardımcısı ve 19 bakandan oluşan listeyi Radev’e takdim etti. Listede geçici Başbakan Dimitar Glavçev’in hükümetinde görev yapan ve geçmiş hükümetlere de katılmış politikacılar yer alıyor.

Radev ise yeni parlamentonun çok partili olduğuna işaret ederek, bu durumun hükümet kurulmasını oldukça zorlaştırabileceğini söyledi. Radev, “Son genel seçimlerde Bulgarların büyük bölümünün sandık başına gitmeyerek seçimlerde gösterdiği düşük katılım da parlamentonun meşruiyetini etkilemiştir.” dedi.

Radev, teslim aldığı kabine taslağını güven oylaması için parlamentoya gönderecek.

Güvenoyu alması beklenmiyor

GERB, kabine kurma çabalarında 240 üyeli Bulgaristan parlamentosunda sadece Türk ve Müslümanların yoğun olarak katıldığı Hak ve Özgürlükler Hareketinden (HÖH) destek alıyor.

GERB Genel Başkanı Boyko Borisov, HÖH dışındaki partilerden de koalisyon için destek istediklerini ancak ülkenin muhtemelen yeniden erken genel seçime gideceğini söylemişti.

Güven oylamasında en az 121 oy alması gerekiyor. GERB ile HÖH'ün toplam 114 milletvekili bulunuyor. Parlamentoda temsil edilen diğer siyasi partiler böyle bir hükümeti desteklemeyeceklerini açıklamıştı.

Bulgaristan anayasasına göre, GERB kabinesinin parlamentodan güvenoyu alamaması durumunda Cumhurbaşkanı Radev’in mecliste ikinci büyük grup olan HÖH partisine, ardından da üçüncü siyasi partiye hükümeti kurma görevi vermesi gerekiyor.

Bulgarlar, ülkede süren siyasi istikrarsızlık nedeniyle son 3 yılda 6 kez sandık başına gitmek zorunda kalmıştı. Gözlemciler, 9 Haziran’daki erken genel seçimde katılım oranının yüzde 34 düzeyinde kaldığını anımsatarak olası erken seçimde bu oranın daha düşük olabileceğini belirtiyor.

Başbakan adayı Rosen Jelyazkov’un kabine taslağı için güven oylamasının 3 Temmuz’da yapılması bekleniyor.