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Aynı gerekçeyle saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de gerçekleştirilemedi.

Bursa Deniz Otobüsleri nden (BUDO) yapılan açıklamaya göre, saat 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) sefer leri iptal edildi.

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