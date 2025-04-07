"Huzur İstanbul" uygulamasında 403 kişi gözaltına alındı "Huzur İstanbul" uygulamasında 403 kişi gözaltına alındı

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa-Armutlu (İhlas) hattında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan 12 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.