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Yangında dumandan etkilenen 7 kişi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Binayı saran duman sebebiyle 3 ve 4'üncü katta mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu

İlçeye bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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