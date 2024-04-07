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Köpeklerin Mesut Karagözoğlu'na saldırması ve yoldan aracıyla geçen arkadaşının korna çalarak onu kurtarması çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Karagözoğlu'nun kulağına çok sayıda dikiş atıldığı, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Çenesi kırılan, başı ve ellerinden yaralanan Karagözoğlu, çevredeki bir hastanede tedaviye alındı.

Aracıyla geçerken Karagözoğlu'nun çok sayıda köpeğin arasında kaldığını gören arkadaşı, korna çalarak bu hayvanların uzaklaşmasını sağladı.

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