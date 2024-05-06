Ankara

Sivas

Kentte başlayan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Koyulhisar'da çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar yağışı etkisini gösterdi.

İlkbahar ve yaz aylarında çok sayıda doğaseverin uğrak yeri olan, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yayla kısmen karla kaplandı.

Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde de kar yağışı etkili oluyor.

Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, karla kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için çalışma yapıyor.





Van

İlçede dün akşam etkili olan sağanak, sabaha karşı yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla sıcaklığın hissedilir derecede düştüğü ilçede, ağaçlar ve araçların üzeri karla kaplandı, yüksek kesimler beyaza büründü.

İlçe sakinlerinden Kıyas Bakışkan, güne karla uyanmanın şaşkınlığını yaşadıklarını söyledi.

Antalya'da ve diğer illerde insanların deniz sezonunu açtığını belirten Bakışkan, "Bugün 6 Mayıs ve ilçemizde kar yağdı. Sobalarımızı yakmaya devam ediyoruz." dedi.

Malatya

Kentte dünden bu yana etkisini gösteren sağanak, soğuk havayla birlikte yüksek rakımlı ilçelerde yerini kara bıraktı.





Hekimhan, Darende ve Akçadağ ilçelerinin yüksek kesimleri karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezinde ise yağmur aralıklarla devam ediyor.

Rize, Giresun ve Artvin

Rize'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, dün gece de devam etti.





Kaçkar Dağları ve çevresindeki yaylalar, İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı mevkisi ile 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Giresun'un yüksek kesimli yaylalarında da kar yağışı 2 gündür aralıklı devam ediyor.

İç kesimlerdeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri güzergahında bulunan 2200 rakımlı Eğribel geçidinde kar kalınlığı yer yer yaklaşık 25 santimetreye ulaştı.

Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya ve Bektaş yaylaları merkezlerinde de kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Artvin'de ise Mersivan ve Karçal dağları, Ardanuç'ta Bilbilan Yaylası, Borçka'da Camili'ye bağlı Lekoban Yaylası, Şavşat'ta Arsiyan, Papart ve Sahara yaylalarının bulunduğu alanlara kar yağdı.

Kentin düşük rakımlı bölgelerinde ise aralıklarla yağmur ve sis etkili oluyor.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.





İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde kar yağışına dönüştü.

Park halindeki araçlar ile park ve bahçelerdeki ağaçlar beyaza büründü.

İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki 2 bin 350 rakımlı sarıçam ağaçlarıyla çevrili 45 haneli Handere köyü de karla kaplandı.

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