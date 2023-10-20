Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) işbirliğiyle erken teşhis konusunda farkındalığa katkıda bulunmak amacıyla çalışma başlattı.

Kentteki bazı cadde ve sokaklarda aydınlatma direkleri pembe kumaşlarla kaplanarak, bu bölgeler pembe renkte aydınlatıldı.

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, gazetecilere, meme kanserinde erken teşhisin önemine işaret ederek, pembe renkte aydınlatma projesinin 2018 yılından bu yana sürdüğünü söyledi.

Bu konuda BUİKAD'ın desteğini çok kıymetli bulduğunu belirten Danacı, "Şehirde yaşayan herkesin gün içinde en çok karşılaştığı sokak lambalarıyla meme kanserinde erken tanının hayat kurtaracağı bilincini aşılamayı hedefliyoruz. Meme kanserini temsil eden sembolik pembe renkle hizmet alanımızı birleştirerek bilinçaltında kalıcı bir iz yaratmaya önem veriyoruz." dedi.

BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır da toplumsal konulara hassasiyetle yaklaşmanın önemini vurguladı.

Farkındalık kapsamında bir kişiye bile ulaşmanın çok önemli olduğunu dile getiren Şençayır, "Böyle önemli bir konuda UEDAŞ ile paydaş olmaktan gururluyuz. Ben ve takım arkadaşlarım bu farkındalığı önemsiyoruz. 'Yapabiliriz, yapabilirim, hisset ve harekete geç' diyoruz." ifadesini kullandı.