Balkanlar ile Bursa arasındaki kültürel köprüleri güçlendirmeyi amaçlayan festival, 10 gün boyunca 12 sahnede 35 oyun ve toplam 78 temsille tiyatronun büyülü dünyasını şehrin dört bir yanına taşıyor. “Tiyatro Her Yerde” sloganıyla yola çıkan festival, yalnızca şehir merkezine değil, önümüzdeki sezon çevre ilçelere de yayılmayı hedefliyor.

7 Ülkeden 7 Oyun, 11 Bölgeden 28 Temsil

Festival kapsamında Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’den tiyatro toplulukları sahne alıyor. Devlet Tiyatroları ise 11 farklı bölgeden katılan ekipleriyle 28 oyunla festivalin en güçlü aktörlerinden biri olarak yerini alıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Nilüfer Kent Tiyatrosu da bu uluslararası etkinliğe katkı sunan yerel tiyatro grupları arasında bulunuyor.

Çocuklara Özel Sahne: “Filozof Çocuklar Projesi”

Festival, her yaştan izleyiciye hitap ederken çocukları da unutmuyor. Toplam 9 çocuk oyunu sahnelenirken, Devlet Tiyatroları’nın “Filozof Çocuklar Projesi” kapsamında 6 özel oyunla çocukların sorgulama, düşünme ve problem çözme becerileri destekleniyor. Tiyatro, çocukların hayal dünyasına dokunarak onların yaratıcı yönlerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Atölyeler ve Uluslararası İşbirliği

Festival süresince oyunların yanı sıra Beden Ritmi, Kukla Oynatma, Hacivat Karagöz Gölge Oyunu, Storytelling ve Pandomim gibi pek çok yaratıcı atölye de katılımcılara açık olacak.

Bu yıl ilk kez hayata geçirilen ve her yıl farklı bir ülkeyle ortak yapım hedefleyen “Ortak Üretim Masası” projesinin ilk partneri Bulgaristan’dan Drama Kukla Tiyatrosu – Vratsa oldu. Türk ve Bulgar sanatçılar bu iş birliği kapsamında ortak projeler üretmek için bir araya geliyor.

"Emek Ödülü" Ayşe Emel Mesci'ye

Festivalin geleneksel hale gelen Emek Ödülü bu yıl, tiyatro sanatına uzun yıllar emek veren usta oyuncu Ayşe Emel Mesci'ye verilecek. Sanatçının tiyatro dünyasına kattığı değer ve özveri dolu çalışmaları, bu özel ödülle taçlandırılacak.

Bursa Sanatla Buluşuyor

Bursa Devlet Tiyatrosu, yıl boyunca sürdürdüğü “şehre yayılma” politikası doğrultusunda yalnızca festival süresince değil, tüm sezon boyunca kentin farklı noktalarında oyunlarını sahnelemeye devam ediyor.

Festivalin kapanış mesajı ise samimi bir davet niteliğinde: “Tüm sanatseverleri bu eşsiz tiyatro atmosferini solumaya, oyunları takip etmeye ve Bursa’nın kültürel dokusuna katkıda bulunmaya bekliyoruz.”